Giải Hội CĐV xuất sắc bị trao nhầm cho CĐV mạo danh?

(PL)- Trong khi ban tổ chức V-League khẳng định đã trao giải thưởng Hội CĐV xuất sắc nhất tháng 7 và số tiền thưởng 20 triệu đồng cho đại diện Hội CĐV Than Quảng Ninh (kèm ảnh chụp một CĐV mặc áo đội Than Quảng Ninh nhận giải trên sân Cẩm Phả) thì Hội CĐV Than Quảng Ninh xác định không có ai trong hội nhận giải đấy.

Vụ việc trên đúng là chuyện như đùa vì mọi việc đều diễn ra công khai trên sân bóng Cẩm Phả. Ngay cả đại diện Hội CĐV Than Quảng Ninh cũng khẳng định hình nhân vật “đại diện” lên nhận đã được hội truy tìm nhưng vẫn chưa xác định được đấy là ai, vì sao có áo CĐV Than Quảng Ninh và đi ra sân nhận giải lẫn tiền từ lối nào?

Hình ảnh người nhận giải này được CĐV Than Quảng Ninh xác định không phải là người của Hội CĐV và đang xác định nhân vật đấy là ai. Ảnh: LĐ Sở dĩ có vụ trên là vì các CĐV Than Quảng Ninh tẩy chay không nhận giải thưởng trên của ban tổ chức do bất mãn vụ công văn không cho cổ vũ bằng loa điện nên xác định không nhận giải thế mà trên sân vẫn có người ra nhận và nói là CĐV Than Quảng Ninh.

