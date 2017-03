Giải Pháp mở rộng tăng tiền thưởng

Giải Pháp mở rộng theo chân Mỹ mở rộng tăng tiền thưởng. Ảnh: AFP.

Theo đó, những cây vợt vô địch đánh đơn của nam và nữ sẽ bỏ túi mỗi người 1,5 triệu euro, tăng 250.000 euro so với năm ngoái. Trong khi đấy, các cây vợt bị loại ở vòng 2, vòng 3 và vòng 4 cũng sẽ nhận được số tiền tăng hơn 25% so với năm ngoái.

Phía các nhà tổ chức Roland Garros tiết lộ, việc tăng tiền thưởng là nằm trong lộ trình nâng tổng số tiền thưởng lên thêm 10 triệu euro vào năm 2016, tức là lên 32 triệu euro. Dù sao thì so với các giải khác trong hệ thống Grand Slam, giải Pháp lâu nay vẫn bị chê là thưởng ít nhất. Và sức ép càng lớn hơn cho giải Pháp mở rộng sau những đợt tăng tiền thưởng gần đây của Mỹ mở rộng và Australian Open.

Để so sánh, tổng số tiền thưởng của giải Mỹ mở rộng sẽ đạt mức 25,7 triệu euro (33,6 triệu USD) trong năm 2013 này, tức tăng đáng kể so với 25,5 triệu euro một năm về trước. Đến năm 2017, số tiền thưởng của US Open sẽ tăng lên đến 38 triệu euro (50 triệu USD).

Trong khi đó, tiền thưởng của giải Wimbledon là hơn 16 triệu bảng, tương đương 19 triệu euro hay 24,61 triệu USD, hồi năm ngoái. Còn giải Australian Open hồi đầu năm, một giải phi lợi nhuận như Mỹ mở rộng, có tổng số tiền thưởng là 24 triệu euro (31,31 triệu USD).

Giải Pháp mở rộng sẽ khởi tranh vào ngày 26/5 tới.

Theo Anh Hào (VNE)