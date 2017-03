Giải VDĐKQG 2011: Vũ Văn Huyện mất ngôi

Với mức xà 4,80 m, Huệ xuất sắc giành HCV và nêu kỷ lục mới.

Nội dung chạy 110 m, kỷ lục 14”32 của Trần Quốc Hoàn tồn tại hơn tám năm cũng bất ngờ bị Võ Văn Hùng (TP.HCM) xô ngã để nêu mức kỷ lục mới 14”28. Trước đó, ở nội dung 4 x 200 m nam, đoàn Quân đội cũng nêu kỷ lục quốc gia mới 1’25”81.

Tại hố nhảy cao, sự trở lại của Nguyễn Duy Bằng khiến cuộc đua nóng lên ngay từ lúc nhập cuộc. Đặt cột mốc 2,14 m nhưng Bằng chỉ vượt mức xà 2,09 m và bấy nhiêu cũng đủ đế Bằng giành HCV cho điền kinh TP.HCM.

Nội dung 800 m nam nữ, bộ đôi VĐV Ninh Bình Trương Thanh Hằng (2’04”81), Nguyễn Đình Cương (1’54”99) tiếp tục làm chủ đường đua với hai chức vô địch. Riêng cự ly 100 m nữ, đoàn An Giang mất HCV do Vũ Thị Hương không thi đấu. Ngọc Phượng (11”88) tranh tài để thua VĐV Hà Nội Nguyễn Thị Thúy (11”86) đúng 0,02%. Kết quả 4 x 100 m tiếp sức nam, Quân đội thành tích 40”72, giành HCV trong khi ngôi vô địch nữ thuộc về các VĐV An Giang (46”79).

Sáng nay (13-9), giải tiếp tục các nội dung đáng chú ý 200 m và 1.500 m nam nữ.

