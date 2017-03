Giải VĐTG các môn thể thao dưới nước 2009: Ấn tượng Cielo Filho

Giống như trong môn điền kinh, nội dung 100m tự do được xem là cự ly nữ hoàng trên đường đua xanh. Chính vì thế, tâm điểm của mọi sự chú ý trong ngày thi đấu thứ 5 của môn bơi lội chính là vòng chung kết ở cự ly 100m tự do nam. Và vinh quang đã thuộc về kình ngư 22 tuổi Cielho Filho. Anh hoàn tất phần thi của mình với thời gian 46 giây 91, vượt qua hai đối thủ người Pháp là Alain Bernard (47”12), và Frederick Bousquet (47”25).

Thực ra Filho không phải một cái tên quá xa lạ. Hè năm ngoái, chàng trai này từng giành HCV ở nội dung 50m tự do, và HCĐ ở nội dung 100 m tự do. Một năm sau, anh đã thể hiện một sự tiến bộ rõ rệt tại Roma khi trở thành VĐV đầu tiên vượt qua ngưỡng 47 giây ở nội dung 100m. Thành tích ấy vượt qua KLTG cũ của Eamon Sullivan tới 0,14 giây. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên của Brazil ở giải năm nay, và giúp họ leo lên thứ 9 trên bảng tổng săp huy chương. Brazil vẫn có thể tiếp tục đặt niềm tin vào Filho, bởi anh đã lọt vào bán kết nội dung 50m tự do với thành tích 21 giây 37, kỷ lục mới ở giải đấu này.

Hè năm ngoái, Michael Phelps đã đi vào lịch sử Olympic khi giành tới 8 HCV Thế vận hội. Tuy nhiên, anh lại không tham dự nội dung quan trọng nhất: 100m tự do, và người chiến thắng khi ấy là Alain Bernard. Một năm sau, Phelps tiếp tục khiến người ta đặt câu hỏi về sự tự tin của mình khi không đăng ký tham dự nội dung này. Khi một tên tuổi đã được coi như huyền thoại thì thất bại, nhất là ở cự ly quan trọng như 100m tự do, sẽ là một điều khó có thể chấp nhận. Nhưng việc trốn tránh cự ly này cũng khiến người hâm mộ thất vọng không kém.

Và như thế, những fan của Phelps đành phải chờ đợi anh ở những nội dung khác. Ngày hôm qua, kình ngư người Mỹ đã lọt vào bán kết nội dung 100m bơi bướm với thành tích 50 giây 59, chỉ sau Milorad Cavic (50 giây 56). Đây chưa phải là thời điểm Phelps bung sức. Phải đến vòng bơi chung kết, khi sức ép bảo vệ chức vô địch, anh mới thi đấu với 100% khả năng.

Người Mỹ không chỉ có Phelps. Người hùng của họ hôm qua là Ryan Lochte sau khi anh lập KLTG mới ở nội dung 200m tự do hỗn hợp. Với thành tích 1 phút 54 giây 10, Lochte đã bứt lên hẳn so với Laszlo Cseh (1’55”24) và đồng hương Eric Shanteau (1’55”36). Anh cũng vượt qua kỷ lục cũ của đồng hương Phelps 0,13 giây. Đó là 1 trong số 7 KLTG được lập trong ngày thi đấu thứ 5. Còn nếu tính từ đầu giải thì đã có 29 KLTG bị xô đổ.

Sau hai tuần thi đấu (từ 17/7), Trung Quốc vẫn đang là đoàn dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 10 HCV trong tổng số 26 huy chương các loại. Tiếp theo là Nga (7/16), Mỹ (5/18) và Đức (5/8). Giải sẽ bế mạc vào đầu tuần tới (3/8).