Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á: Chủ nhà vững ngôi đầu

Trước một đối thủ còn quá non trẻ như Indonesia, HLV Trần Vân Phát đã có đến sáu thay đổi trong đội hình chính so với trận ra quân. Ở hàng công, Lê Thị Oanh vào sân ngay từ đầu hợp cùng Ngọc Châm đá tiền đạo. Hàng tiền vệ năm người gồm Minh Nguyệt, Kim Tiến, Từ Thị Phụ đá giữa, cánh trái do Hồng Lĩnh đảm đương trong khi Kim Hồng giữ nhiệm vụ ở hành lang phải. Hàng thủ chơi ba người dưới sự chỉ huy của trung vệ Đào Thị Miện, Ngọc Anh cánh trái, Nhiêu Thùy Linh biên phải. Trong khung thành, thủ môn số hai Khánh Ly bắt chính thay Kiều Trinh. Đội hình tuyển nữ Việt Nam đẩy cao, chơi tấn công ráo riết hơn so với trận gặp Myanmar.

Suốt hiệp một, Indonesia hoàn toàn không tổ chức được một pha bóng nào có thể gây khó dễ cho thủ môn Khánh Ly. Thế trận một chiều cứ thế nghiêng về phía đội chủ nhà. Tuy nhiên, trong số sáu vị trí dự bị vào sân, chỉ một nửa làm ông Phát hài lòng, trong đó phải kể đến sự năng nổ của tiền vệ Từ Thị Phụ và Huyền Linh (thay Hồng Lĩnh phút 27 do cô chơi không đạt yêu cầu). Được đặt đúng vị trí sở trường, Kim Hồng liên tục tạo ra những đường tạt cánh nguy hiểm gây điên đảo khung thành thủ môn Dorthea.

Pha mở điểm ở phút thứ chín của Việt Nam xuất phát từ cú sút phạt hơn 20 m của Từ Thị Phụ. Bàn thắng chủ yếu do đối thủ biếu, có một phần lỗi trong cách bắt bóng lóng ngóng của Dorthea, buộc cô phải vào lưới nhặt bóng.

Sự non nớt trong phòng thủ tiếp tục buộc tuyển nữ Indonesia trả giá. Phút 35, từ pha phối hợp đẹp với Kim Hồng, tiền vệ Minh Nguyệt tung ra cú dứt điểm thứ hai khuất phục được Dorthea, nâng cách biệt lên 2-0 cho đội nhà.

Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, phút 42, tiền vệ Huyền Linh đã tìm được bàn thắng cho riêng mình sau cú sút cận thành.

Lúc này, các khán giả có mặt trên sân Thành Long đều nghĩ về một chiến thắng đậm cho chủ nhà nhưng có lúc, tuyển nữ Việt Nam lại chơi chùng xuống, tạo ra nhiều lỗ hổng để các tuyển thủ Indonesia trả miếng. Bàn ấn định chiến thắng 4-0 do Tuyết Mai (thay Ngọc Châm đầu hiệp hai) lập công và sự hồn nhiên đã không giúp cho Indonesia có được bàn gỡ danh dự nào.