Giải vô địch futsal toàn quốc 2009: Bất ngờ nối bất ngờ

Đây là cú ngã ngựa thứ hai của ứng viên này sau trận thua V.Sport Báo Công An TP.HCM 3-7 trước đó một ngày.

Trước trận gặp Hoàng Thư Đà Nẵng, Sanna Khánh Hòa chỉ mới bốn điểm sau một trận thắng, một hòa và một thua. Trong khi đó, Hoàng Thư Đà Nẵng quật ngã đương kim vô địch Thái Sơn Nam ở lượt trận thứ ba với tỷ số áp đảo ở 5-2 nhưng lượt bốn lại bất ngờ thua đậm V.Sport Báo Công An TP.HCM.

HLV Ngô Việt Hòa của Hoàng Thư Đà Nẵng lý giải hai trận thua liên tiếp như sau: “Thua V.Sport Báo Công An TP.HCM là do hôm trước đội đã vắt kiệt sức lực trong trận thắng Thái Sơn Nam. Còn trận thua chiều qua phần lớn do chúng tôi vắng đội trưởng Bảo Quân - cầu thủ từng lập hat-trick trong trận thắng Thái Sơn Nam 5-2”. Cũng cần nói thêm rằng Bảo Quân chính là cựu tuyển thủ quốc gia của Dilmah vừa được VFF xóa án kỷ luật.

Với những bất ngờ như thế này hứa hẹn cuộc đua đến ngôi vô địch năm nay có nhiều kịch tính.