Giải xe đạp Cúp TH TP.HCM: Căng thẳng nội dung đồng đội tính giờ

Ngoài việc tính vào thành tích đồng đội, thành tích chặng 14 cũng được tính luôn vào bảng tổng sắp cá nhân nên sẽ là chặng đua cực khó đối với các đội không được trang bị phương tiện xe chuyên dụng thi đấu nội dung đồng đội tính giờ.

Trên bảng tổng sắp cá nhân, ngoài Huỳnh Thanh Tùng đang sở hữu áo vàng, ba tay đua có khả năng tranh chấp mạnh nhất gồm Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp), Lê Ngọc Sơn (GHNT An Giang), Nguyễn Trường Tài (VUS TP.HCM). Lạ ở chỗ trong bốn tay đua này thì áo vàng Thanh Tùng lại ở cửa hẹp nhất.

So về thực lực, lực lượng Quân Khu 7 không thể sánh với nhân lực hùng hậu của VUS TP.HCM lẫn GHNT An Giang. Chính vì thế mà đương kim áo vàng Nguyễn Trường Tài và “thần núi” Lê Ngọc Sơn chính là hai ứng viên sáng giá nhất trong cuộc đua “xé” áo vàng. Ngoài ra Tấn Hoài cũng được xếp thế kèo trên nhờ có “chân đèo” vượt trội hơn so với Thanh Tùng.

Với êkíp VUS TP.HCM có hai tay đua chủ lực Mai Nguyễn Hưng - Lê Văn Duẩn (HVC đồng đội tính giờ SEA Games) thì “máy kéo” Trương Nguyễn Thanh Nhân, Thanh Nhanh, Thanh Điền sẽ là những nhân tố giúp đội này tạo khoảng cách với các đối thủ. Bên kia chiến tuyến, GHNT An Giang cũng không kém cạnh khi đội đua miền Tây sở hữu HCĐ cá nhân tính giờ SEA Games 28, Trịnh Đức Tâm. Cùng với sức mạnh của “người thép” Nguyễn Thành Tâm, Hoàng Giang, Phước Tuấn… Sau nhiều “cân - đo - đong - đếm”, đây chính là cặp “kỳ phùng địch thủ” đáng được chờ đợi nhất tại chặng đua đồng đội tính giờ.