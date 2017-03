Giải xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM: Đức “gù” lên ngôi vua!

- Bốn năm trước đây, An Giang đã thẳng tay loại hai anh em Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Hiền ra khỏi đội chỉ vì lý do uống rượu mừng giao thừa sớm. Khi ấy báo chí đã vào cuộc để “cứu” anh em Đức-Hiền. Hôm qua, sau khi “xé” áo vàng, Đức “gù” tâm sự: “Đúng là cái số và “ở hiền gặp lành”. Lần ấy nếu không nhờ báo chí can thiệp thì chắc anh em tôi đã treo xe giải nghệ lâu rồi. Đâu ngờ lại có cơ hội lên yên và hy vọng bảo vệ chiếc áo vàng mà năm 2000 tôi đã vinh dự được khoác ở chặng đua cuối”. - Trong sự nghiệp của mình, Nguyễn Văn Đức đã đoạt tổng cộng năm danh hiệu áo vàng tại nhiều giải khác nhau. Nếu không có sự cố vào giờ chót thì đây sẽ là chiếc áo vàng thứ sáu của một cuarơ tên tuổi trong làng ngựa sắt Việt Nam.