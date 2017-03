Giải xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM: Nam Cực về đích!

Tung nước rút quyết định về đích trước Đinh Quốc Việt (Domesco Đồng Tháp) và Lê Đức Thắng (CTN Bình Dương), cựu áo vàng Nguyễn Nam Cực xuất sắc giành chiến thắng chặng chín với thành tích 3 giờ 15’21. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là phút lóe sáng của nhà vô địch một thời giờ đang trong kỳ đi xuống về phong độ.

Chiến thắng tuyệt vời của Nam Cực càng có ý nghĩa khi giúp cho khoảng cách giữa Dofilm TP.HCM và BVTV An Giang được rút ngắn xuống còn đúng sáu giây. Một ngày thất bại của các tay đua An Giang khi quá chăm bẵm phải làm sao để giúp Nguyễn Văn Đức truất phế áo vàng của Trần Văn Ngọc Ẩn (CTN Bình Dương) mà ê-kíp này không để ý đến thành tích đồng đội. Theo nhận định của chúng tôi, BVTV An Giang tỏ ra máu áo vàng hơn thành tích đồng đội. Trước sự khát khao của đối thủ, Trần Văn Ngọc Ẩn càng tỏ rõ quyết tâm khi anh về đích trong nhóm an toàn tiếp tục giữ áo vàng sáu chặng liền.

Hôm nay đoàn đua rời Quảng Ngãi đi Quy Nhơn (Bình Định), lộ trình 175 km, các tay đua phải chinh phục đèo Bình Đê. Ngọn đèo thứ tư trên địa phận miền Trung tuy không cao, nhưng hứa hẹn những cuộc cạnh tranh quyết liệt danh hiệu vua leo núi.