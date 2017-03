Giải xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM: Phận “lính đánh thuê”!

Hôm qua, chặng thi đấu thứ tám Huế-Đà Nẵng dài 107 km là sự vùng lên của các tay đua Domesco Đồng Tháp. Họ kiêu hãnh lật đổ và chiếm ngôi nhất đồng đội của Quân khu 7. Cùng lúc đó, BVTV An Giang cũng xuất thần vươn lên chiếm ngôi nhì bảng, đẩy Dofilm TP.HCM xuống vị trí thứ ba. Chặng này Nguyễn Văn Hiền (BVTV An Giang) đã xuất sắc về nhất. Đây còn là chặng đấu chinh phục ngọn đèo Hải Vân. Thật bất ngờ khi Lê Văn Duẩn (Dofilm TP.HCM) đã vượt qua những ứng viên vua leo núi Mai Công Hiếu. Trần Văn Ngọc Ẩn (CTN Bình Dương) tiếp tục giữ áo vàng. Điểm áo xanh vẫn do Muhamah Zamani (Malaysia) dẫn đầu. Sáng nay, đoàn đua tiếp tục cuộc hành trình thứ chín từ Đà Nẵng vào Quảng Ngãi, lộ trình dài 128 km.