Giải xe đạp nữ quốc tế An Giang: Gà nhà “phá” nhau

Kim Youri đã củng cố vững chắc cú đúp áo vàng (7 giờ 05’20”) lẫn áo xanh (60 điểm) dù giải còn hai chặng nữa mới kết thúc. Việc Kim Youri cùng đội Seoul Hàn Quốc thắng áp đảo một phần do chị quá mạnh (bốn chặng đều có mặt trong tốp ba tay đua dẫn đầu), phần còn lại là do sự sanh nạnh giữa ba “chị cả” làng xe đạp nữ Việt Nam khiến tay đua Hàn Quốc ít gặp trở ngại. Đấy cũng là căn bệnh chung của xe đạp Việt Nam khi hiểu nhau quá và cứ thế mà cạnh tranh, nhìn nhau ghìm nhau hơn là nhìn các đối thủ ngoại để bứt phá hoặc để học hỏi. Các nữ cua rơ An Giang, Bình Dương, Đồng Tháp đều không muốn trở thành “chốt thí” để rồi đội khác hưởng lợi. Chính vì thế mà Kim Youri và Seoul Hàn Quốc gần như không có đối thủ.

Tại chặng thi đấu thứ năm dài nhất giải Trà Vinh - Cần Thơ (104 km) tranh tài sáng nay (12-7), chính là cơ hội cuối cùng để các tay đua chủ nhà hạ thủ. Nếu các tay đua Việt Nam tiếp tục thi đấu kiểu “không ăn được phá cho hôi”, chắc chắn ba danh hiệu cao quý nhất giải sẽ theo chân các tay đua Seoul về Hàn Quốc.

MINH QUANG