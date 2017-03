Giảm lương “vua”

Cụ thể giải V-League, trọng tài chính từ 8 triệu đồng/trận rút xuống còn 6 triệu đồng/trận; các trợ lý từ 5 triệu đồng/trận nay còn 4 triệu đồng/trận. Tương tự, giải hạng Nhất trọng tài chính 5 triệu đồng/trận mùa này rút xuống còn 4 triệu đồng/trận; các trợ lý từ 3 triệu đồng/trận còn 2 triệu đồng/trận. Giải thích điều này, đại diện VPF nói rằng do tình hình kinh tế khó khăn chung nên phải cắt giảm các chi phí. Tuy nhiên, mức giảm này so với hồi VFF điều hành giải thì các “vua” sân cỏ vẫn còn được quan tâm hơn nhiều. Đặc biệt nhất là các trọng tài bây giờ không còn lệ thuộc vào ban tổ chức địa phương bất kỳ khoản tiền nào. Từ chế độ ăn ở, đi lại… mọi cái giờ đều do VPF chi trả.

Nói về việc cắt hết mọi khoản chi trả của ban tổ chức địa phương, Trưởng ban Trọng tài Dương Vũ Lâm nói rằng VPF cố gắng không để các trọng tài phải khó xử với ban tổ chức địa phương cũng là một bộ phận của đội chủ nhà.

Công tác trọng tài mùa giải mới được xem là nghiêm túc ngay từ khâu kiểm tra đầu vào. Ảnh: XUÂN HUY

Thực tế thì đấy là điều cần thiết vì trước đây thường thì việc ban tổ chức địa phương chi trả vốn thường hay phát sinh những khoản bồi dưỡng hoặc chi thêm gọi là lì xì hay “thông cảm” cho các trọng tài…

Một thông tin khá bất ngờ là đợt kiểm tra trọng tài vừa qua có đến 13 trọng tài và trợ lý không đạt phần kiểm tra thể lực và theo quy định thì những trọng tài này không thể làm nhiệm vụ trước khi có cơ hội kiểm tra lại trước giai đoạn 2 của giải.

Con số 13 được xem là quá nhiều và là kỷ lục trong các giải đấu tại Việt Nam nhưng điều này nói lên được tính nghiêm túc trong công tác kiểm tra. Điều mà trước đây thường hay xuê xoa theo kiểu đóng cửa chỉ nhau và thông số kiểm tra thường do “người nhà” bảo vệ nhau.

Cũng liên quan đến công tác trọng tài, hai “vua” sân cỏ không được mời làm nhiệm vụ ở mùa trước vì bị nghi ngờ đòi hỏi yêu cầu với các đội bóng cũng không được mời kiểm tra trong đợt này.

Hy vọng việc giảm thu nhập “vua” mùa này không ảnh hưởng đến yếu tố chuyên môn khi mà ở trên quyết làm nghiêm túc hơn và bài bản hơn.

NG.HUY