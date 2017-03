Giáo dục cầu thủ khi “buông” khi “thả” - Bài cuối: Công nghệ đào tạo cầu thủ

Giáo dục cầu thủ khi “buông” khi “thả”-Bài 1: Lo chân hơn lo đầu

Rất nhiều lò đào tạo Việt Nam bây giờ hối tiếc vì cầu thủ trưởng thành chưa bao lâu thì hỏng từ cái đầu rồi xuống đôi chân. Nhiều phụ huynh từng than thở với chúng tôi, nếu được làm lại họ sẽ không cho con em mình theo nghiệp đá bóng bởi đấy là môi trường nguy hiểm. Thực chất thì môi trường ấy còn tùy thuộc vào cách làm mà đa phần do thói quen nhồi vào chân nhiều hơn đào tạo những con người biết chơi bóng.

Dòng nhật ký dưới của cầu thủ nhí có cái tên Ksor Úc (13 tuổi), được chúng tôi ghi lại nhân một chuyến tìm hiểu về mô hình đào tạo cầu thủ theo công nghệ của Arsenal. Ksor Úc đang theo học tại học viện HA Gia Lai - Arsenal JMG.

“Gia đình tôi có sáu anh chị em, tôi là đứa thứ năm. Cha mẹ tôi làm nghề nông nên chúng tôi ít được quan tâm chuyện học hành. Sau khi đậu vào học viện HA Gia Lai - Arsenal JMG, tôi sợ nhất là phải đi học. Tôi sợ làm phép tính vì tôi lười học quen rồi. Nhưng tôi nhớ lời thầy dặn trên sân bóng là phải học giỏi thì mới làm cầu thủ tốt được. Các thầy nói không có cái chữ thì chắc chắn không làm cầu thủ chuyên nghiệp được. Từ đó tôi không còn sợ học nữa...”.

Ksor Úc khi được hỏi đã kể về lịch học của mình như sau: “5 giờ 30 mỗi sáng con phải dậy rồi. Những ngày đầu chưa quen, rất khó dậy đúng giờ vì con hay ngủ nướng nhưng bây giờ thì hết rồi. 6 giờ 15 con theo xe buýt đến lớp ở Trường Lý Thường Kiệt, rồi ở đấy học cho đến tận 10 giờ 30, có hôm đến 11 giờ 30 mới tan học. Chúng con lại về đến học viện tập giữa trưa nắng, rồi đến gần 1 giờ trưa mới ăn cơm. Buổi chiều tụi con bắt đầu tập từ 16 giờ đến 18 giờ. 21 giờ 30 thì chúng con phải hoàn chỉnh bài vở rồi đi ngủ. Những ngày đầu, con rất mệt khi phải theo chương trình ấy nhưng khi quen rồi thì thấy mọi thứ cũng bình thường. Giờ thì con vừa là học sinh giỏi lại nói cả được tiếng Anh nữa. Trên sân con nói tiếng Anh với thầy mà không cần phiên dịch nữa rồi... Ngày con về với bản làng ai cũng nói con khác và lạ nhưng con thấy có gì khác đâu ngoài việc con được ăn, được học và được chơi bóng...”.

Công nghệ đào tạo đi từ đầu xuống chân

Trao đổi với các chuyên gia đang hướng dẫn những khóa đào tạo liên kết giữa nước ngoài với các địa phương như HA Gia Lai - Arsenal JMG hay Scavi - Rocheteau tại TP.HCM đều gặp một mẫu số chung đó là việc đào tạo từ đầu xuống chân chứ không như nhiều lò đào tạo Việt Nam chỉ lo mỗi chân. Cả hai lò đào tạo trên đều có điều khoản rất rõ với gia đình với phụ huynh các em là bảo đảm 100% các em được học văn hóa và biết ít nhất hai ngoại ngữ. Chưa kể còn có bật mí từ những vị giảng dạy ở trường đó là các em phải nên người trước khi thành cầu thủ, đồng thời cũng được học cách ứng xử của một cầu thủ chuyên nghiệp bởi công nghệ đào tạo bắt buộc phải thế.

Tháng 9 năm ngoái, các tuyển thủ Việt Nam huấn luyện tại Trung tâm Hàm Rồng (Pleiku) có dịp xem các cầu thủ nhí U-13 Arsenal tập luyện. Kỹ thuật như Bảo Khanh, Thành Lương cũng phải lè lưỡi, lắc đầu thú nhận cỡ tuổi ấy, các anh không thể nào có tư duy chơi bóng lẫn kỹ thuật cá nhân điêu luyện như thế. Điều đặc biệt là khả năng đối đáp và cách ứng xử lẫn tính kỷ luật của những cầu thủ này rất cao. Họ ở môi trường ăn bóng đá, ngủ bóng đá một cách đầy tự giác chứ không phải có giám thị đi kiểm tra như ở lò năng khiếu các CLB. Và điều quan trọng hơn là chính các em dù tuổi rất nhỏ nhưng ý thức việc tập luyện, ăn học trước hết là cho mình bởi các em không thể nào thoát được những quy luật bắt buộc ấy.

Lời kết

Qua hai cách đào tạo cho thấy khác nhau một trời một vực khi một bên là đã quen với phần nhồi chân mà bỏ cái đầu, còn một bên là phải có sự phát triển toàn diện từ đầu đến chân.

Một chuyên gia bóng đá Việt Nam khi xem kiểu đào tạo chuyên nghiệp với kiểu đào tạo ăn xổi ở ta đã rút ra một kết luật rất thâm thúy: “Nếu ở ta còn chạy theo thành tích, chạy theo đôi chân để đào tạo những đôi chân đá bóng thì ở công nghệ đào tạo cầu thủ chuyên nghiệp người ta đào tạo những con người biết đá bóng”.

Gần hơn với sự so sánh ở hai cách đào tạo cầu thủ là sự so sánh giữa những cầu thủ Thái Lan đá V-League và những cầu thủ Việt Nam thì thấy hai cách sinh hoạt và ứng xử khác hẳn. Chính Kiatisak từng sống lâu với bóng đá Việt Nam đã than thở: “Cầu thủ Việt Nam phá sức mình vào những cuộc chơi, ăn nhậu, trụy lạc sau giờ đá bóng quá!”.

Phần giáo dục cầu thủ trong những ngày qua trên các phương tiện thông tin được lên tiếng nhiều và cũng bị đổ lỗi nhiều cho CLB hay cho gia đình... Theo chúng tôi thì đấy mới chỉ là một phần rất nhỏ khi cầu thủ chúng ta bước lên chuyên nghiệp mà nhiều người không có được những hành trang chuyên nghiệp từ ý thức hệ, từ môi trường và từ công tác đào tạo thì khó có thể hình thành những ứng xử tốt cả trên sân lẫn ngoài đời.