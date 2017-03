Giao hữu Anh - Pháp: Dân Anh việt vị bởi một người Ý

Cả nước Anh bị việt vị bởi quyết định của một người Ý được trao trọng trách làm HLV trưởng đội tuyển Anh. Nguyên do không ai nghĩ chiếc băng ấy lại được trao cho một đội phó của MU Ferdinand lại là người từng có bản thành tích quậy lẫy lừng cùng các “cậu ấm” của MU.

Nhiều người vội vàng tìm hiểu lý do khiến Terry mất điểm trong mắt ông HLV người Ý Capello là do anh đã xen vào vụ gây lộn giữa cầu thủ Chelsea và Tottenham sau khi As. Cole vào bóng hãi hùng với đối phương hồi tuần trước. Chưa hết, ngoài sân cỏ mới đây, có phóng viên đã “chộp” được tấm ảnh Terry chơi ngông đậu chiếc ôtô xịn mác Bentley trị giá 300.000 USD vào... lối đi dành riêng cho người khuyết tật!

Như thế là Terry đã vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức của ông Capello vốn ở Ý nổi tiếng là nghiêm khắc: “Một đội trưởng phải là một tấm gương cho mọi người noi theo trong luyện tập và là một thủ lĩnh trong trận đấu, còn ở ngoài sân và trong cuộc sống là một con người gương mẫu. Phải chơi fair-play, tôn trọng trọng tài và khán giả. Điều đó không chỉ quan trọng cho đội Anh mà còn cho giới trẻ nữa...”.

Nhưng sự chọn lựa Ferdinand cũng gây băn khoăn không ít khi cầu thủ MU này từng nổi tiếng “quậy” tới bến. Thậm chí năm 1997 Rio còn bị treo bằng lái xe vì tội say xỉn lái xe ào ào và nổi cộm nhất là năm 2004 bị LĐBĐ Anh treo giò tám tháng do đã trốn kiểm tra doping. Tuy nhiên, HLV Capello cho rằng đó là chuyện quá khứ, còn bây giờ thì Ferdinand đã tu tỉnh đàng hoàng, rất tiến bộ. Và ông đã lấy trường hợp cựu đội trưởng Tony Adams của Anh trước đây cũng từng bị vào tù vì nghiện ngập, song sau đó đã làm lại cuộc đời chân chính, dẫn dắt Anh vào tới bán kết Euro 96.