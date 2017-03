Giao hữu Anh - Pháp vẫn diễn ra tại sân Wembley

…Những ngày này tuyển Pháp vẫn tập luyện bình thường trong sân đóng kín cửa và được lực lượng an ninh bảo vệ cẩn mật.





Sân Stade de France trước vụ nổ

Sau vụ khủng bố phía LĐBĐ Pháp (FFF) và LĐBĐ Anh (FA) đã có những thảo luận để dàn xếp và cuối cùng hai bên thống nhất trận đấu vẫn diễn ra cho dù nước Pháp đang đau thương. Phía Anh và cả Pháp sẽ tăng cường an ninh để đảm bảo trận đấu diễn ra. Cùng với đó phía nhà nước Hồi giáo (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ khủng bố hàng loạt ở Paris và tuyên bố London, Roma sẽ là những mục tiêu tiếp theo nên London đã bắt đầu siết chặt an ninh mạnh.

Trận giao hữu Pháp - Đức đêm 13-11 tại sân Stade de France có đến ba vụ nổ gần sân này chứ không phải như ban đầu chỉ nói hai vụ. Hai vụ nổ ngay sát bên ngoài Stade de France rồi vụ nổ thứ ba gần nhà hàng McDonald cũng cách gần sân Stade de France.





Sân Wembley sẽ siết chặt an ninh

Trong những vụ nổ bom khủng bố Paris đêm 13-11 có người thân của cầu thủ Antoine Griezmann bị thương, đó là chị gái của cầu thủ Pháp này đang xem hòa nhạc trong nhà hát Bataclan ở thủ đô Paris. Sau khi biết chị mình bị thương nhẹ, Griezmann đã nói: “Cảm ơn Chúa đã che chở cho chị tôi, cầu nguyện cho các gia đình bình an”.

Sau trận giao hữu Pháp - Đức, đội Pháp rời sân trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của cảnh sát. Tương tự như thế là đội Đức. Sau khi về khách sạn đội ra sân bay ngay và đáp chuyến bay về Frankfurt.