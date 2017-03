Giết cả nền bóng đá

Hệ lụy từ vụ án này sẽ kéo theo rất nhiều khó khăn cho một nền bóng đá mà hơn hết là vai trò đổi mới của nhiệm kỳ VII. Trước mắt V-League chỉ còn 12 đội và chắc chắn những trận có V. Ninh Bình sẽ bị hủy. Diện mạo của bóng đá Việt Nam tại AFC Cup cũng thật xấu xí với một đội rút lui dù đang đầu bảng và sớm vào vòng knock-out. Nguy hiểm hơn là những đối tác đang trông chờ vào một nền bóng đá đổi mới sẽ dừng lại để xem xét mức độ an toàn khi đổ tiền vào tài trợ bóng đá Việt. Bởi những doanh nghiệp, những nhà làm kinh tế không ai dại gì lại đổ tiền vào chỗ mà nhìn vào đấy thấy từ tuyển thủ quốc gia đến U-23 tham gia cá độ tập thể. Còn một điều mà chắc chắn ông Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng rất đau đầu đó là ông kỳ vọng nhiệm kỳ VII sẽ được duyệt đề án cá độ bóng đá hợp pháp (để có nhiều nguồn thu cho bóng đá) nhưng với kiểu cầu thủ vừa đá bóng vừa đánh độ như thế này thì chắc chắn đề án trên sẽ gặp không ít khó khăn.



HLV Nguyễn Văn Sỹ (bên trái) và Chủ tịch CLB Phạm Văn Lệ sốc nặng khi nhiều cầu thủ V. Ninh Bình bán độ. Ảnh: ANH THỎA





Chuyện các cầu thủ vừa thi đấu vừa chơi độ không là chuyện lạ bởi cách đây hơn một năm, trong những buổi đầu tiên hoạt động của Ban Tư vấn và Đạo đức thì vấn đề đưa ra là dấu hỏi quanh những bàn thua bất ngờ thích ứng với kèo “tài” trong trận Siêu cúp đầu mùa 2013. Sau đó là nhiều trận đấu khác mà ban này đã báo cáo nhưng những người điều hành lại xem đấy là chuyện làm khó chứ không phải chuyện nắn chỉnh một nền bóng đá còn nhiều bừa bộn.

Chuyện bầu Trường bức xúc với thái độ thi đấu của cầu thủ nhà và nhờ cơ quan điều tra vào cuộc không mới. Bởi trước đây đã có những ông bầu từng làm như thế nhưng khi vỡ ra thì ngán ngại và đóng lại với việc thí tốt hoặc bưng bít để cứu một đội bóng. Nó cũng là chuyện thường thấy ở cơ quan điều hành bóng đá luôn tìm mọi cách để sự việc nhẹ đi mà rõ nhất là nhiều trận đấu của U-23 Việt Nam có tỉ số rất cao phù hợp với kèo “tài” na ná với chuyện V. Ninh Bình động ổ.

Họ đã giết chết một nền bóng đá nếu hiểu sâu xa ra thì không chỉ là những cầu thủ V. Ninh Bình bị nêu tên từ việc làm của cơ quan điều tra.

Lại nhớ đến có lần một người có trách nhiệm than thở rằng vụ vài chục triệu đồng của mỗi cầu thủ cầm tiền thắng độ có thấm gì so với chuyện tham nhũng vài tỉ ở xã hội. Cách nói như để so sánh chuyện lớn của bóng đá có thấm chi so với chuyện thường thấy ở xã hội.

Cái chết của một nền bóng đá cần lấy lại niềm tin là mới chỉ một bầu Trường muốn làm mà đã tè le như thế rồi.

NGUYỄN NGUYÊN