Giới thiệu giải bóng bầu dục thế giới tại Việt Nam

Một trận đấu bóng bầu dục. (Nguồn: Internet)

Buổi tiệc do Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Doanh nghiệp New Zealand tổ chức tại khách sạn Park Hyatt, nhằm giới thiệu truyền thống về môn bóng bầu dục ở New Zealand, các thành tích và văn hóa cũng như việc thực hành áp dụng môn chơi này.



Phát biểu tại sự kiện này, Thủ tướng John Key khẳng định New Zealand sẽ tạo ra một lễ hội mang đậm bản sắc New Zealand, với những tinh hoa và sáng tạo, dành cho người dân trong nước cũng như du khách các nước đến tham dự Giải vô địch bóng bầu dục Thế giới 2011.



Tham tán Thương mại New Zealand tại Việt Nam, ông Graham Sims nhấn mạnh, sự hiện diện của Thủ tướng John Key tại buổi tiệc đặc biệt này sẽ tạo cơ hội cho những người quan tâm đến môn chơi này tham gia vào sự kiện toàn cầu, cũng như khám phá các tiềm năng hợp tác kinh doanh đa phương trong nhiều lĩnh vực khác nhau.



Buổi giới thiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng mở đầu chuỗi sự kiện toàn cầu nhằm quảng bá cho Giải vô địch bóng bầu dục Thế giới 2011.



Giải vô địch bóng bầu dục Thế giới (Rugby World Cup) dự kiến sẽ thu hút khoảng 85.000 người hâm mộ trên khắp thế giới đến New Zealand. Khoảng trên 4 tỷ người sẽ theo dõi sự kiện này qua màn ảnh truyền hình.



Trong ngày 29/10, Thủ tướng John Key cũng đã có các cuộc gặp với doanh nghiệp trong ngành hàng không dân dụng và ngành khí đốt New Zealand và Việt Nam; đi thăm Trường Quốc tế ACG do New Zealand đầu tư 100% vốn, tại phường An Phú, quận 2./.

Theo Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)