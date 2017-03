Gỗ thời Chatchai

Như lệ thường, HLV Chatchai sau trận nào cũng đều tâm sự Gỗ chưa thắng do kém may mắn. Nhưng cái sự kém may mắn có hệ thống thì không phải là bình thường nữa rồi.

Ba tuần, Chatchai trở lại thay học trò Dusit là 21 ngày Gỗ chới với từ tốp ba ngã xuống hạng 10 sau tám lượt đấu và chỉ tiêu vô địch. Chatchai từng dẫn dắt tuyển Thái Lan và từng nắm Gỗ hai mùa thì không thể kém hơn học trò Dusit. Nhưng nghiệt ngã Dusit đang có loạt bốn trận thắng như chẻ tre và khi bầu Đức nể nang đưa Chatchai trở lại thì Gỗ sa sút với một trận hòa, hai thua. Gỗ sau tám trận V-League đã thua năm. Bây giờ không còn ai sợ Gỗ nữa, khi chùm sao của họ không kết tủa làm một như thời mới lên hạng với dàn hảo thủ Việt-Thái. Phá Gỗ không khó, chỉ cần bắt chết “Lee”, khóa chân “Lao”, phong tỏa Đoàn Văn Sakda như Khánh Hòa, như Quân khu 4, như TP.HCM đã làm. Tám bàn thắng ít ỏi sau tám vòng của Gỗ chia đều cho sáu chân sút, nghĩa là Sakda, Lee Nguyễn đá chính mãi cũng chỉ có một bàn như A Huỳnh hay ra sân từ ghế dự bị. Bầu Đức dám đánh cược tuyển thủ Thanh Bình sẽ ghi bàn nhiều hơn Công Vinh mùa này nhưng giờ mới có một bàn và dường như anh đang mắc phải triệu chứng “trăng mật” của Kesley ngày nào. Evaldo có hai bàn sau khi Agostinho bị đuổi chỉ mới phất theo thời tiết chứ chưa đều đặn như kỳ vọng. Thonglao hai lần phá lưới đối phương đều nhờ vào tình huống cố định chứ không phải là hiệu ứng của một pha dàn xếp có tính đồng đội. Bầu Đức sau bốn trận thắng của Dusit đã cười rất tươi và sau ba trận thời Chatchai chưa thắng đã tắt nụ cười mà chưa tắt tiếng vô địch. Và khi bầu Đức càng hô hào vô địch thì cầu thủ chịu áp lực đè nén lại càng khó đá hơn. GIA HUY