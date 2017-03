Hạ Azarenka, Serena lần thứ 5 đăng quang US Open

Tay vợt 31 tuổi người Mỹ cũng trở thành nhà vô địch cao tuổi nhất tại nội dung đơn nữ US Open, "già hơn" 293 ngày so với người giữ kỷ lục trước đây là Margaret Court năm 1973.



Chiến thắng này cũng giúp Serena giành số tiền thưởng lên tới 3,6 triệu USD, trong đó bao gồm 1 triệu thưởng nhờ chiến thắng ở các giải thuộc hệ thống US Open Series.



Trận chung kết rạng sáng này đã diễn ra vô cùng hấp dẫn khi Victoria Azarenka và Serena Williams liên tục bám đuổi nhau và cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt.



Đây là lần thứ 2 liên tiếp cô em nhà Williams đánh bại Azarenka trong trận chung kết US Open.



Ở set đấu thứ nhất, hai tay vợt so kè từng điểm số và bước ngoặc diễn ra ở game 11 khi Serena bẻ được giao bóng của Azarenka để vươn lên dẫn 6-5 rồi sau đó thắng luôn ván này với tỷ số 7-5 ở game 12.



Bước sang set 2, tay vợt số 1 thế giới đã sớm tạo được cách biệt an toàn khi vươn lên dẫn trước Azarenka 4-1. Tuy nhiên, tay vợt người Belarus không đầu hàng dễ dàng. Cô kiên trì bám đuổi và đã quân bình được 5-5 ở bàn thứ 10 với hai lần bẻ break thành công



Vào đúng thời khắc quyết định, tay vợt số 1 thế giới mắc lỗi kép ở game thứ 12 và giúp Azarenka cân bằng tỷ số 6-6. Loạt tie-break kịch tính diễn ra, Azarenka tỏ ra đầy lạnh lùng và giành chiến thắng 8-6.



Bước vào set đấu cuối cùng, yếu tố thể lực đã giúp Serena phát huy sức mạnh và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 6-1.



Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở game thứ 4. Sau khi dẫn 30-0, Azarenka mắc lỗi đánh bóng hỏng và hai lần mắc lỗi giao bóng kép, tạo cơ hội cho Serena vươn lên dẫn trước 3-1, rồi kết thúc luôn ván này với tỷ số 6-1./.

Azarenka tiếp tục nhận trái đắng trước Serena. (Nguồn: Reuters)



