Hạ Djokovic, Nadal lần đầu lên ngôi tại US Open

Trước khi trận đấu này diễn ra, Nadal có thể tự hào với thành tích bất bại trước Djokovic trên mặt sân đất nện sở trường (9 trận toàn thắng) và cả mặt sân cỏ (2 trận thắng). Nhưng trên mặt sân cứng, tay vợt người Serbia lại luôn chơi tự tin và có ưu thế 7 trận thắng trong 10 lần gặp gỡ.



Trong bốn lần gặp nhau trong hệ thống Grand Slam trước đây giữa hai tay vợt, Djokovic chưa bao giờ là người giành thắng. Và trong trận chung kết vừa kết thúc cách đây ít phút, tay vợt số 3 thế giới lại một lần nữa là người phải đón nhận thất bại trước cơ hội lần đầu tiên lên ngôi tại US Open.



Bước vào trận đấu này, Nadal với tư cách là tay vợt số 1 thế giới và được đánh giá cao hơn so với đối thủ, đã nhập cuộc rất tự tin khi liên tiếp tung ra những pha bóng chuẩn xác về cuối sân. Song Djokovic cũng tỏ ra không hề thua kém khi vẫn giữ được thế cân bằng trước tay vợt người Tây Ban Nha sau những game đấu đầu tiên.



Tuy nhiên, trong lần cầm quyền giao bóng sau đó, tay vợt người Serbia đã bất ngờ để mất điểm break vào tay đối phương trước khi để thua với tỷ số 4-6 trong set đấu thứ nhất.



Trong set hai, khi tỷ số 4-4 và lợi thế có phần nghiêng về Nadal, trời bắt đầu đổ mưa và trận đấu đã phải tạm hoãn. Tuy nhiên, khi trận đấu bắt đầu trở lại, Djokovic đã thi đấu rất khởi sắc để vượt lên và buộc Nadal phải nhận set thua đầu tiên tại US Open năm nay bằng chiến thắng 7-5.



Tưởng chừng chiến thắng trong set hai sẽ giúp tay vợt người Serbia có thể làm nên một cuộc lật đổ ngoạn mục giống như những gì mà anh đã làm được tại bán kết trước Roger Federer. Song tất cả những gì anh làm trước đó cũng chỉ có thể đưa trận đấu này kéo dài thêm hai set đấu.



Trong hai set tiếp theo, Nadal đã khẳng định được sự khát khao chức vô địch US Open - danh hiệu Grand Slam duy nhất mà anh còn thiếu trong sự nghiệp thi đấu của mình khi vươn lên giành chiến thắng với các tỷ số 6-4 và 6-2, chấm dứt giấc mơ của Djokovic.



Chiến thắng sau bốn set đấu với tỷ số 6-4, 5-7, 6-4 và 6-2 trước Novak Djokovic, Rafael Nadal đã chính thức đạt được giấc mơ vô địch US Open của mình để hoàn thành bộ sưu tập với bốn danh hiệu Grand Slam danh giá của làng quần vợt thế giới./.

Theo Hoàng Phương Trang (Vietnam+)