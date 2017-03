HA Gia Lai rớt hạng, V-League ít vui đi

Cho đến thời điểm này, khi cuộc chơi đã gần về đích thì những người không thích đám cầu thủ trẻ của bầu Đức nhất vẫn ngấm ngầm thừa nhận rằng HA Gia Lai không đá V-League buồn chán thật. Nhiều người ganh ghét họ đến mức đã từng nhìn nhận V-League chẳng khác nào giải HA Gia Lai mở rộng bởi có quá nhiều cái để nói, theo kiểu “yêu nhau con mắt liếc qua, ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra”.

Thế nhưng để các nhà chuyên môn có một góc nhìn ấn tượng về giải đấu khi bóng chưa ngừng lăn thì có thể họ vẫn chọn sức hút của đội bóng phố núi gây sôi nổi nhất, bất kể yêu-ghét.

Đấy chính là lý do bầu Đức hay nhắc đi nhắc lại rằng cầu thủ HA Gia Lai cứ chơi hay, chơi đẹp và dẫu có bị “đánh hội đồng” xuống hạng thì ông cũng vui lòng. Có nhiều lần bầu Đức cần lời chê đúng về các cầu thủ của ông hơn là những ca tụng thái quá, có khi còn làm người trong cuộc mắc cỡ.

Câu chuyện HA Gia Lai có xuống hạng hay không lại là chủ đề chính ở V-League mùa này và nóng còn hơn cả ai vô địch V-League. Ảnh: XUÂN HUY

Tuy nhiên, bầu Đức vẫn có những sai số và chậm sửa sai trong cuộc chơi đầy khắc nghiệt này. Như việc ông bỏ nhiều cầu thủ kinh nghiệm làm chỗ dựa cho đám trẻ, dù cái lý của HA Gia Lai là muốn “một chùm” ra lò từ học viện chơi chung để không đánh mất bản sắc. Cặp ngoại binh sau ba lần thay đổi vẫn chưa phải là xuất sắc và thậm chí lạc lõng trong một đội hình chơi theo kiểu của HLV Guillaume.

Những vấp váp của HA Gia Lai ngay từ đầu mùa bóng đã dẫn đến nỗi lo lắng cuối mùa phải xuống hạng khi chứng kiến nhiều chiêu trò tinh vi từ các đối thủ. Ví như nghi án Hải Phòng đá lỏng chân ở sân Cần Thơ bị chìm xuồng không ảnh hưởng gì đến họ nhưng với HA Gia Lai thì cay đắng lắm. Nỗi xót xa của thầy trò Guillaume là trận nào cũng đá trối chết để tìm đường thoát trong khi một vài đối thủ của họ biết “đá” không chỉ trên sân bóng.

V-League có gì vui ngoài một HA Gia Lai ngắc ngoải vẫn thường lập kỷ lục khán giả ở mỗi địa phương đi qua, còn cuộc đua vô địch chỉ bền bỉ mỗi B. Bình Dương?

Lẽ ra đường đến ngôi vua V-League càng về cuối sẽ càng hấp dẫn hơn nếu như Hà Nội T&T ở vòng 19 không bị nghẽn mạch thắng trên sân Đồng Nai. Thầy trò Phan Thanh Hùng còn gặp nhiều khó khăn và có thể không vượt qua định mệnh khi số điểm so với B. Bình Dương giãn ra, mà đường đua thì ngắn lại.

Các đội nằm ở chiếu trên như hạng nhì bảng Thanh Hóa năm ngoái từng đứng thứ ba V-League nhưng khó tin họ biết soán ngôi mùa này. Hải Phòng chỉ chiếm ưu thế vị trí hạng ba trên bảng xếp hạng, riêng tham vọng của họ còn phải bỏ nhiều công suy đoán vì không có nhà vô địch nào muốn thua trong lúc cần thắng.

Càng khó tin có những sự đột biến và thăng tiến bền vững từ các đội nhóm trên như ĐT Long An, Sanna Khánh Hòa, SL Nghệ An hay Than Quảng Ninh, đơn giản họ không đủ lực đăng quang.

Có một nghịch lý ở V-League là cuộc chiến chống rớt hạng của HA Gia Lai lại gây chú ý hơn cuộc đua vô địch đang đến hồi gay cấn.