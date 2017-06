HA Gia Lai thua sấp mặt, bầu Đức không thay HLV

Trong trận thua đau trên sân Cần Thơ ở vòng 15 V-League, các cầu thủ HA Gia Lai vẫn chơi trên chân đối phương với thời lượng kiểm soát bóng lên đến 70%. Tuy nhiên, những chân sút cuae đội bóng phố núi đều vô duyên trước cầu môn Bửu Ngọc. 7 tuyển thủ U-22 Việt Nam sắp sửa chinh phục đỉnh cao SEA Games thua đối thủ áp chót bảng từng bị mình đánh bại 3-0 ở lượt đi V-League là một nỗi đau của giới hâm mộ.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn lý giải trận thua đậm do nhiều cầu thủ đá dưới phong độ, còn hàng thủ quá lỏng lẻo. Ông đã sớm rút trung vệ tuyển thủ Đông Triều ra sân sớm do ngoại binh Cần Thơ to cao đè nén dữ dội nhưng vẫn không tránh khỏi một trận thua sấp mặt.



Công Phượng bỏ lỡ nhiều cơ hội và HA Gia Lai đã thua nặng ở Cần Thơ. Ảnh: ANH MINH

Người yêu bóng đá HA Gia Lai đã không chấp nhận đội bóng con cưng của mình đá thua nặng quá. Bạn Công Thế hỏi nhiều câu cắc cớ: “Đá không có một chiến thuật rõ ràng. Lối đá HA Gia Lai tự phát như thế thì làm sao có thành tích tốt được? Nếu không sa thải HLV chỉ có trụ hạng thôi. Dàn cầu thủ nòng cốt đội tuyển quốc gia mà đá như vậy thì giữ HLV lại để thui chột tài năng à?”.



Có góc nhìn nhẹ nhàng hơn, người xem có nick Toan Vo nhìn nhận: “Đúng lý do mà HA Gia Lai thua Cần Thơ theo tôi nhận xét thứ nhất các chân sút của phố núi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và thủ môn Bửu Ngọc của Cần Thơ đã chơi hay khi có nhiều tình huống cứu thua xuất sắc. Thứ nữa là HLV Nguyễn Quốc Tuấn muốn dưỡng chân để các cầu thủ có thể trạng, tâm lý tốt nhất thi đấu cho U-22 Việt Nam”.



Những CĐV trung thành có mặt trên từng cây số với đội HA Gia Lai. Ảnh: HUY PHẠM

Tuy nhiên, còn rất nhiều ý kiến hô hào bầu Đức thay đổi HLV thì đội nhà mới khá nổi. Đón nhận những quan điểm của giới hâm mộ HA Gia Lai, bầu Đức nói ông bận công tác ở nước ngoài và khẳng định: “Ai đòi thay HLV? Tại sao thay? Tôi không quan tâm đến chuyện đó trong thời điểm này!”.



Chia sẻ của bầu Đức làm nhiều fans HA Gia Lai không khỏi bất ngờ. Bạn Viết Công ngậm ngùi: “Chúng tôi hâm mộ nhưng xem đội bóng của mình cứ đứng tốp cuối bảng xếp hạng thì chúng tôi dễ bất mãn lắm. Trận nào cũng thua một cách quá đáng tiếc. Chúng ta có những cầu thủ chất lượng nhưng HLV quá tầm thường. HA Gia Lai nên thay đổi để phát triển, phải biết đào thải để đi lên. Cầu thủ đá cống hiến cho người hâm mộ hay vì cái gì mà người hâm mộ ý kiến thì bảo là: tôi không quan tâm???”.

Đây không phải lần đầu tiên HLV Nguyễn Quốc Tuấn đối diện với sức ép lớn từ fans của HA Gia Lai nhưng ông vẫn vững tin bởi sự bảo đảm chiếc ghế nóng từ bầu Đức. Đã rất nhiều lần ông bầu phố núi nhấn mạnh, chỉ cần các cầu thủ trẻ chơi đẹp thì có rớt hạng ông cũng không buồn. Bầu Đức tính toán phải chờ hai năm nữa, Công Phượng và đồng đội mới có thể vô địch V-League.