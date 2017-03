Hạ gục Djokovic, Nadal lần thứ 2 lên ngôi US Open

Rafael Nadal vô địch US Open 2013. (Nguồn: AP)

Đây cũng là danh hiệu thứ 10 mà Nadal có được trong năm 2013 đầy ắp những thành công, trong đó có 2 chức vô địch trong hệ thống Grand Slam danh giá (Roland Garros và US Open).



Như vậy, Nadal đã nâng số danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp của mình lên con số 13, chỉ còn kém "huyền thoại sống" Roger Federer đúng 4 danh hiệu và kém 1 so với Pete Sampras. Nếu duy trì phong độ hiện tại, tay vợt người Tây Ban Nha hoàn toàn có thể san lấp khoảng cách này.



Trận thắng trước Djokovic là chiến thắng thứ 60 của Nadal trong năm 2013, trong đó có 22 trận thắng liên tiếp trên mặt sân cứng không phải là sở trường của anh. Đây cũng là trận thắng thứ 22 của Nadal sau 37 lần đối đầu với tay vợt người Serbia.



Nhờ thế, Nadal không chỉ thu hẹp khoảng cách ngôi vị số 1 mà Novak Djokovic đang nắm giữ chỉ còn 920 điểm, mà anh còn nhận phần thưởng kếch xù lên đến 3,6 triệu USD (2,6 triệu cho ngôi vô địch và 1 triệu USD vì đứng đầu bảng xếp hạng US Open Series).

Nadal lần thứ 2 vô địch US Open. (Nguồn: AP)





Quay trở lại diễn biến của trận "chung kết trong mơ," dù để mắt điểm đầu tiên trong lần Djokovic cầm giao bóng, song Nadal đã bình tĩnh để cân bằng điểm số sau 2 game đấu đầu tiên của set 1.



Thậm chí, "vua đất nện" còn sớm giành được điểm break để vươn lên dẫn 2-1, rồi 3-1. Ở game thứ 5, Djkovic đã rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 nhưng đó là những gì anh có thể làm được trong set 1 trước khi đánh mất thêm break nữa và đón nhận thất bại 2-6.



Sang set 2, tay vợt người Serbia đã phát huy rất tốt những tình huống phản công chéo sân, khiến Nadal phải chống trả vô cùng khó khăn. Ở set 2, Djokovic đã giành được tới 2 điểm break - nhiều hơn những gì mà Nadal đã mất trước khi bước vào trận chung kết này, để vươn lên dẫn 5-3.



Ở game đấu quyết định, Djokovic đã thực hiện 1 cú smash hoàn hảo vào thẳng vị trí của Nadal, trước khi giành chiến thắng 6-3 bằng một cú trái dọc dây sở trường.



Sau chiến thắng để cân bằng điểm số, Novak Djokovic đã vươn lên mạnh mẽ. Anh sớm có được điểm break ngay trong game đấu đầu tiên của set 3 và duy trì khoảng cách 2 điểm (3-1) sau 4 game đấu.



Tuy nhiên, Nadal đã cho thấy vì sao mà Djokovic coi anh là "thách thức lớn nhất," khi nắm rất tốt những lần cầm giao bóng và giành lại break để san bằng điểm số 3-3 và vượt lên dẫn 5-4 sau 9 game đấu.



Ở set đấu thứ 10 - set đấu mà Djokovic cầm quyền giao bóng, Nadal đã thi đấu vô cùng bình tĩnh. Trong khi đó, Djokovic mắc lỗi đánh bóng hỏng vô cùng đáng tiếc, tạo cơ hội để tay vợt người Tây Ban Nha giành break và kết thúc set 3 với tỷ số 6-4.

Sự thất vọng trên khuôn mặt Novak Djokovic. (Nguồn: AFP)





Bước vào set 4, sét đấu mang tính quyết định với Djokovic, Nadal đã thi đấu vượt trội hoàn toàn so với đối phương. Anh đã sớm có điểm break để vươn lên dẫn trước 3-0, rồi 4-1 - một khoảng cách mà Nadal chỉ cần duy trì những lần cầm giao bóng là sẽ giành chiến thắng chung cuộc.



Ở hai game đấu tiếp theo, Djokovic đã thi đấu không còn tập trung và liên tiếp mắc lỗi đánh bóng, qua đó dâng ngôi vô địch cho Rafael Nadal./.

Theo Lâm Anh (Vietnam+)