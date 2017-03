Hà Nội Tràng An ứng viên nặng ký

Ngoài đội chính Hà Nội Tràng An, giải vô địch 2010 thu hút sự tham dự của sáu đội bóng Hà Nội Tràng An 2 (đội hình hai của Hà Nội), Than Khoáng Sản VN, Phong Phú Hà Nam, Thái Nguyên và TP.HCM. Các đội sẽ khởi tranh lượt đi từ ngày 8 đến ngày 26-3 tại sân Hà Nam. Sau đó lượt về sẽ diễn ra tại sân Thống Nhất TP.HCM, từ ngày 9 đến ngày 26-6.

Ngày 3-3, đội nữ TP.HCM đã đặt chân đến Hà Nam chuẩn bị cho giải đấu. Với dàn cầu thủ đa phần trẻ cùng với các cựu binh Kim Hồng, Kim Chi, thủ môn Kiều Trinh… TP.HCM đặt chỉ tiêu có mặt ở tốp ba thay vì chỉ cán đích ở vị trí thứ năm mùa rồi. Vòng đấu lượt đi, đội bóng do HLV Nguyễn Tấn Lợi dẫn dắt trong khi chờ HLV Vương Á Nam (Trung Quốc) tiếp quản đội ở giai đoạn lượt về.

Sau thành công từ chiếc HCV SEA Games 25, tin vui lại đến với giải vô địch bóng đá nữ Việt Nam khi Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Hồng Hà, với nhãn hàng Cánh Buồm Đỏ đã trở thành nhà tài trợ chính thức cho giải đấu. Giải thưởng cho đội giành chức vô địch là 80 triệu đồng.

