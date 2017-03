Hạ Sevilla 6-2, Real Madrid trở lại ngôi đầu

Thất bại đớn đau ở El Clasico không chỉ khiến Real Madrid bẽ mặt, mà họ còn để Barca tạm soán ngôi đầu bảng. Nhưng với Mourinho, một thất bại chưa thể nói lên bất kỳ điều gì và Real Madrid vẫn còn những cơ hội cho riêng mình để tạo lợi thế trong cuộc đua song mã đến chức vô địch Liga.

C. Ronaldo rực sáng với một cú hattrick

Sevilla có thể là đội bóng khó chơi trên sân nhà, nhưng Real Madrid luôn biết cách giành điểm số tối đa trước các đối thủ còn lại. Vào trận với khá nhiều bất lợi, nhưng Real Madrid vẫn thể hiện được phong độ hủy diệt bằng thắng lợi tưng bừng 6-2, tái lặp kết quả giữa hai đội tại Sanchez Pizjuan năm ngoái.



C. Ronaldo, người bị chỉ trích khá nặng nề ở trận đấu với Barcelona đã tỏa sáng mạnh mẽ với một cú hattrick vào lưới Javi Varas, ba bàn còn lại của "Kền kền trắng" thuộc về Callejon, Di Maria và Altintop. Hai pha lập công của Jesus Navas và Negredo chỉ mang ý nghĩa danh dự cho đội chủ nhà.



3 điểm mà Real Madrid giành được tại Sanchez Pizjuan càng có ý nghĩa hơn khi họ phải chơi thiếu người cuối hiệp 1 do Pepe nhận thẻ đỏ rời sân. Đoàn quân HLV Mourinho chính thức đòi lại ngôi đầu bảng và tạo khoảng cách 3 điểm so với Barcelona (40 so với 37) sau vòng 17 La Liga.



Jose Mourinho quyết định cất cả Oezil, Kaka và Higuain ngồi ngoài sân, sơ đồ 4-2-3-1 vẫn được sử dụng nhưng ông đưa ra nhiều thay đổi về cách sắp xếp nhân sự. Cặp tiền vệ trung tâm Lass Diarra-Xabi Alonso, Ronado đá bóng vào trong còn Callejon, Di Maria hoạt động ở hai cánh hỗ trợ cho trung phong cắm Benzema.



Phải chơi trên đất khách nhưng Real Madrid không mất nhiều thời gian để chiếm lĩnh thế trận và ưu thế của họ đã được cụ thể hóa ở phút thứ 10. Di Maria tỏa sáng với cú vẩy má điệu nghệ tạo điều kiện thuận lợi cho Ronaldo băng vào đệm lòng, mở tỷ số 1-0 cho Real. 3 phút sau đó, Sevilla đã có thể gỡ hòa nhưng Casillas đã xuất sắc cản phá pha dứt điểm cận thành của Del Moral.



Những phút tiếp theo cả hai đội đều chơi khá rắn và trận đấu bị gián đoạn bởi những tình huống phạt thẻ. Và phải đến phút 37, Di Maria mới tiếp tục để lại dấu ấn cá nhân với cú căng ngang chính xác cho Callejon băng vào dứt điểm ở cự ly gần. 2-0 khá dễ dàng cho "Kền kền trắng".



C. Ronaldo cũng chứng tỏ anh không hề thua kém Di Maria trong các pha xử lý tinh tế và xuất thần. Phút 41, siêu sao người Bồ Đào Nha tung cú sút xa sấm sét vào góc xa khiến Javi Varas bó tay, đào sâu cách biệt lên thành 3-0 cho Real. Cuối hiệp 1, đội khách chịu thiệt thòi lớn khi Pepe nhận thẻ vàng thứ hai sau khi vào bóng thô bạo với Negredo, buộc Mourinho phải hy sinh Callejon để thay bằng Raul Albiol.



Đội hình thi đấu

Sevilla: Javi Varas; Martín Cáceres, Spahic, Fazio, Fernando Navarro (Armenteros, 81); Medel; Jesús Navas, Trochowski (Kanouté, 46), Rakitic (Campaña, 68), Manu del Moral; Negredo.



Real Madrid: Casillas; Arbeloa, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo; Xabi Alonso, Lass; Callejón (Albiol, 45), Di María (Khedira, 67), Cristiano Ronaldo; Benzema (Altintop,85).

