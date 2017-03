HAGL và Bình Dương ẩu đả trên sân Pleiku: Có chuyện là đánh!

Ai đổ dầu, ai châm lửa? Chúng tôi xin được trích đăng ghi chép và điểm nhấn của Báo Bóng Đá về những nhân vật chính: 1. Thonglao là người mở màn đã lấy tay đẩy cổ Hoàng Vương sau tiếng còi kết thúc trận đấu với thái độ khiêu khích. 2. Trương Văn Hải nổi máu Trương Phi khi lao vào đánh chỏ Thonglao. Trước đó, phút 90+1, Văn Hải cũng đánh cùi chỏ loạn xạ nhưng được trọng tài tha. 3. Quang Thanh và Sakda giải quyết mâu thuẫn riêng khi Sakda đã về khu kỹ thuật nhưng vẫn lao ra tham chiến và Quang Thanh, Văn Hải đã quây Sakda lại đánh bằng chỏ lẫn bằng tay. Ngoài ra, Quang Thanh là người máu đánh nhau nhất mùa 2007 với Đồng Tâm Long An trên sân Long An. 4. Như Thành trận này không được đá vì nhận thẻ từ khán đài cũng lao xuống tham chiến, bất chấp sự can thiệp của ông Nguyễn Văn Vinh và còn hùng hổ xô ông Vinh suýt ngã. 5. Thủ môn Quốc Việt từ ngoài lao vào can ngăn đồng đội lại gặp Anh Đức chửi đổng, thế là cả hai lao vào nhau. Đức xô giữa mặt Việt và Việt cũng kịp đánh vào ngực Đức. 6. Trọng tài Hoàng Anh Tuấn, người rút bốn thẻ đỏ ra nhưng đã sót rất nhiều thẻ đỏ.