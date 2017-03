Hải Phòng - HAGL (2-2): Cổ động viên Hải Phòng lại quậy

Trước trận đấu 20 phút, giám sát trận đấu Cao Đình Khôi đã lên chỗ ngồi của nhóm cổ động viên yêu cầu họ không mặc áo của hội. Theo ông Khôi, đấy là quy định của VFF liên quan đến án phạt đội Hải Phòng. Mãi đến khi lực lượng công an và kiểm soát quân sự can thiệp, các cổ động viên Hải Phòng mới miễn cưỡng chấp hành. Suốt cả trận, lực lượng an ninh phải lập hàng rào xung quanh chỗ ngồi của các cổ động viên Hải Phòng đề phòng mọi sự cố.

Lực lượng bảo vệ yêu cầu cổ động viên Hải Phòng thay áo. Ảnh: ANH HÒA

Hoàng Anh Gia Lai đã hai lần dẫn trước do công của Sakda (phút 63) và Trần Duy Quang (phút 67) nhưng chỉ trong vòng năm phút bị bắt lại. Phút 78, Đức Dương rút ngắn 1-2 và ba phút sau Victor san bằng 2-2 cho Hải Phòng.

GH