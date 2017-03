Hải Phòng lên hạng, An Giang đi play-off

Một trận đấu nghẹt thở, một trận đấu “thân thương” đã được nối mạng với nhau và đó cũng là đoạn kết của giải hạng Nhất.

Lạch Tray: Căng thẳng, quá khích và kiện cáo

Đánh bại kình địch Đồng Nai bằng hai pha làm bàn của cặp tiền đạo Fabiano và Văn Thành, Hải Phòng đã chính thức giành chiếc vé thứ hai lên chuyên nghiệp. Cùng lúc tại Long Xuyên, Công Danh ghi bàn ở phút 89, giúp An Giang thắng Thể Công, chiếm luôn suất đá play-off tranh vé vớt lên chuyên nghiệp.

Do tính chất căng thẳng của trận đấu cộng với sự quá khích của khán giả Lạch Tray, trận đấu then chốt buộc phải gián đoạn 10 phút sau khi hậu vệ Anh Tuấn bị các hooligan ném vật cứng trúng đầu. Các cầu thủ Đồng Nai chủ động dừng trận đấu, khiếu kiện với ban tổ chức. Chưa hết, sau bàn mở tỷ số ở phút 58 của Fabiano, các cầu thủ Đồng Nai một lần nữa lại phản ứng khi cho rằng bóng đã chạm tay Fabiano nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng.

Trận đấu cứ thế căng như dây đàn cho đến khi tiền đạo Văn Thành ấn định chiến thắng 2-0 cho Hải Phòng ở phút 75. Sân Lạch Tray bùng nổ cùng lúc các cầu thủ Đồng Nai đổ sụp xuống trong tuyệt vọng. Với ba điểm ở vòng đấu cuối, Hải Phòng chính thức giành suất thứ hai lên V-League mùa sau.

Long Xuyên: Khách đãi chủ nhà bàn thắng vàng phút 89

Trái ngược với không khí rực lửa tại Lạch Tray, khán giả ở Long Xuyên lại được chứng kiến một trận cầu hòa nhã giữa chủ nhà An Giang và Thể Công. Thậm chí bàn ấn định chiến thắng quý giá cho An Giang cũng xuất phát từ một tình huống dở khóc dở cười. Phút 87, tiền vệ Thành Trung (An Giang) được tung vào sân đã vô tình tạo ra một cú “vấp bóng ngoạn mục”, giúp Công Danh chuyển món quà do khách đãi thành bàn thắng quý hơn vàng. Với vỏn vẹn một điểm cách biệt, An Giang đã vượt qua Đồng Nai để giành suất tranh play-off.

Cùng thời điểm trên, đội bóng trầy trật giành quyền trụ hạng Quảng Nam đã không thể vượt qua được chủ nhà Tây Ninh sau tỷ số thua chung cuộc 1-2. Kết quả này đồng nghĩa với việc Quảng Nam và Đá Mỹ Nghệ SG phải xuống chơi ở hạng Nhất mùa sau.

Các trận đấu còn lại: Cần Thơ thua Ninh Bình 1-3; Đá Mỹ Nghệ thua Quảng Ngãi 1-4; Quảng Ninh hòa Quân khu 5 0-0; Quân khu 4 thắng Tiền Giang 3-1.