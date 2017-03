Hải Phương Nam - Phú Nhuận vô địch Futsal Cúp Quốc gia lần I

Kết quả chung cuộc của giải: Chung kết: Hải Phương Nam - Phú Nhuận - BV An Phước Bình Thuận: 6-1 Hạng ba Thái Sơn Nam - Sanna Khánh Hòa: 5-0 Tranh hạng năm Sanatech - Thái Sơn Bắc: 3-5 Hạng bảy Hoàng Thư Đà Nẵng - Tân Hiệp Hưng: 1-7 Danh hiệu Vô địch: Hải Phương Nam - Phú Nhuận - 50 triệu đồng Hạng nhì: BV An Phước Bình Thuận - 30 triệu đồng Hạng ba: Thái Sơn Nam - 20 triệu đồng Giải phong cách: Thái Sơn Nam - 10 triệu đồng Vua phá lưới: Nguyễn Văn Trung (Hải Phương Nam - Phú Nhuận) Cầu thủ xuất sắc nhất: Trần Thái Huy (BV An Phước Bình Thuận) Thủ môn xuất sắc nhất: Mã Hoàng Phúc (BV An Phước Bình Thuận