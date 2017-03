Hai tay vợt vô địch VN phản đối danh sách dự SEA Games

Chuyện tuyển chọn đội tuyển quần vợt Việt Nam tham dự SEA Games 26 đã trở thành mâu thuẫn lớn giữa nội bộ các VĐV và các tổ chức lãnh đạo môn thể thao này là Bộ môn quần vợt - Tổng cục TDTT và Liên đoàn quần vợt Việt Nam từ cuối tháng 9 tới nay. Tại kỳ SEA Games này, đánh giá khả năng cạnh tranh của các tay vợt hàng đầu Việt Nam không cao bởi mặt bằng trình độ của quần vợt Việt thua kém so với các quốc gia khu vực như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, các tổ chức lãnh đạo quần vợt VN đã có một quyết định táo bạo: để một số tay vợt có thứ hạng cao ở nhà để nhường suất cho các tay vợt trẻ được gia đình đầu tư nhiều và có khát vọng đến SEA Games học hỏi. Quyết định này khiến cơ hội thể hiện hết sức mạnh của đội tuyển quốc gia giảm đi, nhưng có thể mang ý nghĩa đầu tư cho tương lai. Tuy nhiên, các VĐV hàng đầu Việt Nam - đầu tiên là những người bị loại Lê Quốc Khánh, Huỳnh Mai Huỳnh, giờ tới lượt các VĐV tiên phong của đội tuyển là Đỗ Minh Quân, Huỳnh Phương Đài Trang - kiên quyết phản đối. Lý do mà Huỳnh Phương Đài Trang đưa ra là các tay vợt trẻ nữ không đủ trình độ để hỗ trợ chị trong các trận đánh đôi, cũng như thắng được các trận đánh đơn để giúp đội tuyển nữ giành HCĐ - đạt chỉ tiêu mà Đoàn TTVN giao cho đội. Quan điểm của các VĐV giỏi về SEA Games là phải đặt mục tiêu thi đấu hết sức lên hàng đầu. Bởi tất cả các tay vợt hàng đầu hiện nay đều có khát vọng thi đấu thành công ở đấu trường này. Vấn đề tạo điều kiện cọ xát cho VĐV trẻ của Tổng cục TDTT và Liên đoàn quần vợt Việt Nam là không sai. Nhưng do hệ thống thi đấu trẻ của ITF và quốc tế rất nhiều, nên các VĐV trẻ có thể chọn đó là nơi rèn luyện, chứ không nhất thiết phải có mặt ở SEA Games - nơi mà các tay vợt đàn anh, đàn chị cho rằng đó là chỗ dành cho họ.