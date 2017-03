Hai thuyền đua của Hong Kong về nhất

Cuộc đua do Công ty Du lịch Sài Gòn phối hợp với CLB Thuyền buồm hoàng gia Hong Kong và Tập đoàn VinaCapital tổ chức từ 15 đến 21-10 với sự tham gia của 10 thuyền buồm và hơn 90 vận động viên đến từ Trung Quốc, New Zealand, Anh... Sau khi đồng loạt xuất phát tại Hong Kong, đến 19 giờ 5 ngày 17-10, thuyền Hi Fidelity với 12 vận động viên quốc tịch New Zealand, Philippines, Úc, Anh đã về đích tại cảng khu du lịch Bảo Đại (Nha Trang). Thuyền đua Ambush (nhất loại B) về đích khoảng 14 giờ 30 ngày 18-10.