Hai trận đấu sớm vòng 7 V-League: Hòa Phát chưa phát

Đầu mùa giải năm ngoái, Hòa Phát Hà Nội lập kỷ lục với chuỗi 10 trận liên tiếp không biết thắng. Mùa này đến hôm nay đã là sáu. Ông Trần Bình Sự điên tiết đưa ra một lý do hết sức ngớ ngẩn sau trận hòa Khánh Hòa do... thời tiết Hà Nội ấm lên khiến cầu thủ nóng (!?). Thậm chí ông Sự còn không tiếc lời trách các học trò không biết đá bóng. Theo ông thầy người Hải Phòng này thì Hòa Phát chưa phát do năm ngoại binh mới toanh mua vội vã đầu mùa chưa thể hòa hợp cho dù nội binh mùa này ổn định cả tinh thần lẫn chuyên môn rất nhiều...

Tuy nhiên, có điều ông Trần Bình Sự chưa nghĩ xa hơn là cái đầu cầu thủ mỏi chứ không phải đôi chân mỏi qua sự cố treo thưởng kiểu “leo cột mỡ” sau trận play-off mùa trước và những khoản thưởng mới sau hai trận hòa Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai như kiểu xoa dịu.

Sáu vòng đấu, Hòa Phát đã tiêu tốn bốn trận sân nhà (năm trận hòa và một thua). chưa phải là thảm họa nhưng mầm mống của sự chán nản và mệt mỏi của cầu thủ như một nguy cơ làm vỡ đội bóng.

Khổ cho bóng đá Việt Nam, nhà cầm quân thường yếu hơn người cầm... tiền.