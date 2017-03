Hai vòng đấu cuối V-League: Tính sổ play-off

Thịnh “đen” than thở nếu không may mắn ở hai vòng đấu cuối gặp Đà Nẵng (sân trung lập Huế) và Thể Công (sân Mỹ Đình) trong khi Nam Định lẫn Bình Định đều thắng, các học trò của ông sẽ chơi play-off. Sông Lam Nghệ An hiện có 32 điểm và chỉ cần thắng một trong hai trận là bất chấp nỗ lực của các đối thủ còn lại.

Nhưng ông Thịnh lại rất khó nghĩ và vẫn lo ngại điều gì cũng có thể xảy ra, nhất là sau cú ngã ngựa thật đau trên sân Hàng Đẫy ở vòng 22. Trận “xụi” khó hiểu ấy của Sông Lam thua đơn thiệt kép khi cả hàng thủ bị treo giò và chắc chắn nhà tài trợ sẽ cắt 10% tài trợ do không lọt vào tốp năm. Thịnh “đen” còn tính xa hơn đến cái nghèo ở mùa sau nếu Tài chính dầu khí bỏ của chạy lấy người thì khả năng tan đàn xẻ nghé của bóng đá xứ Nghệ là rất lớn.

Thầy trò Nguyễn Văn Thịnh thực sự vẫn rộng cửa thoát suất play-off nhất nhưng cái thua đã đánh mất chỉ tiêu và đánh mất lòng tin quá nhiều của giới hâm mộ.

Nam Định (28 điểm) lại thảnh thơi nhất khi hai vòng cuối chỉ gặp Hà Nội ACB sân khách và Hoàng Anh Gia Lai sẽ thắng dễ như lấy đồ trong túi. Đội bóng Hà Nội đã rớt hạng vẫn lên gân sẽ chơi như... chưa có gì để mất nhưng không ai tin và bắt buộc họ phải chơi hết mình khi chẳng còn nước để tát. Trong khi đó, Gỗ đã hoàn thành nhiệm vụ và thậm chí nếu căng ra chơi vì láng giềng Bình Định cũng chưa chắc gì thắng nổi Nam Định ở sân Thiên Trường.

Vì thế, cuộc đua trốn suất play-off thời điểm này chỉ gói gọn lại cho Thanh Hóa (29 điểm) và Bình Định (28 điểm). Ông Nguyễn Ngọc Thiện vài ngày qua đã bắt đầu quan tâm đến các đội đang tranh chấp vị trí thứ ba ở giải hạng nhất để tính đường play-off rồi. Bởi hai vòng cuối, Bình Định phải gặp hai ngọn núi quá lớn, Bình Dương và Hải Phòng đều có tham vọng lên ngôi vô địch. Chỉ cần thua một trận, Bình Định xem như đứt.