Hamilton chiến thắng thuyết phục tại Grand Prix Bỉ

Chiến thắng quan trọng ở Bỉ giúp Hamilton tự tin hơn sau những chặng đua khó khăn.

Hoàn thành chặng đua Bỉ với thời gian 1 giờ 29 phút 4,260 giây, tay đua vô địch thế giới năm 2008 đã có chiến thắng chặng thứ ba kể từ đầu mùa giải, trước đó là ngôi nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Canada. Đúng như nhận định trước chặng, Spa-Francorchamps với đoạn đường thẳng dài tỏ ra rất phù hợp để chiếc MP4-25 thể hiện sức mạnh vượt trội của động cơ Mercedes. Nhờ chiếc xe mạnh mẽ, Hamilton dẫn đầu gần như trọn vẹn thời gian thi đấu bất chấp việc xe an toàn hai lần xuất hiện cũng như trời bất ngờ đổ mưa nặng hạt ở phần cuối cuộc đua.

Ngay ở những giây đầu tiên, một sai lầm lớn của Mark Webber (Red Bull), người xuất phát đầu tiên, đã giúp Hamilton dễ dàng chiếm được vị trí dẫn đầu đoàn đua. Webber bị tụt xuống thứ 6 sau khi đoàn đua đi qua khúc cua đầu tiên. Robert Kubica (Renault) và Jenson Button (McLaren) nhanh chóng vươn lên vị trí thứ hai và ba. Ở hai vòng đầu tiên, Kubica và Button liên tục có những pha đọ sức quyết liệt khi cạnh trạnh vị trí thứ hai.

Trời có mưa nhỏ ngay đầu chặng khiến đường đua khá trơn trượt. Tại khúc cua gấp số 18 mang tên Bus Stop, hàng loạt chiếc xe bị văng ra lề đường do mất lái. Trong số đó, Rubens Barrichello (Williams) phải chịu hậu quả lớn nhất khi chiếc FW32 va vào xe của Fernando Alonso (Ferrari). Lão tướng người Brazil đành cay đắng sớm từ bỏ cuộc đua đánh dấu chặng F1 thứ 300 của mình. Không phải sớm bỏ cuộc nhưng Alonso bắt buộc phải về pit để khắc phục hậu quả của vụ tai nạn. Tay đua của Ferrari tụt xuống vị trí thứ 18.

Xe an toàn nhanh chóng được triển khai để các nhân viên dọn dẹp bề mặt đường tại khu vực va chạm. Tuy nhiên thay vì tranh thủ thời gian xe an toàn xuất hiện để chuyển sang sử dụng lốp trung gian, phần lớn các xe đều lựa chọn chiến thuật tiếp tục sử dụng bộ lốp trơn như cũ. Đúng như dự đoán của các đội, bề mặt đường đua nhanh chóng khô ráo trở lại do cơn mưa bắt đầu ngớt. Ở nhóm trên, cả Jenson Button và Sebastian Vettel (Red Bull) đều nhanh chóng vượt qua Kubica để chiếm lĩnh hai vị trí trong top 3. Cùng lúc này, Webber đã giành được vị trí thứ 5 của Felipe Massa (Ferrari). Điểm nóng ở nhóm đầu tập trung vào cuộc cạnh tranh vị trí thứ hai giữa Button và Vettel khi Hamilton đã tạo được khoảng cách an toàn (tầm 10 giây) với các tay đua phía sau.

Đến vòng thứ 16, cơn mưa to bất ngờ ập xuống. Nạn nhân tiếp theo của mưa là nhà đương kim vô địch thế giới Button. Đoạn xảy ra sự cố tiếp tục là khúc cua Bus Stop. Trong một nỗ lực của Vettel nhằm vượt qua Button, pha xử lý ẩu cùng với mặt đường trơn trượt khiến chiếc xe của tay đua người Đức đâm thẳng vào phía sau chiếc MP4-25. Button trở thành tay đua thứ hai phải bỏ cuộc. Vụ va chạm này khiến tay đua người Anh bị giáng một đòn nghiêm trọng trong chiến dịch bảo vệ ngôi vị vô địch thế giới, còn McLaren đánh mất một cơ hội tuyệt vời để giành chiến thắng kép.

Vettel cũng phải lãnh hậu quả khi phải vào pit để sửa chữa chiếc xe, sau đó tay đua người Đức còn tiếp tục phải lái xe qua pitlane ở vòng 21 để thi hành án phạt của Ban tổ chức và tụt xuống vị trí thứ 11. Vụ va chạm giữa Button và Vettel giúp hàng loạt tay đua phía sau hưởng lợi, trong đó rõ nhất là bộ đôi người Đức của Mercedes GP. Michael Schumacher và Nico Rosberg chiếm vị trí thứ 6 và 7 dù cả hai đều phải xuất phát ở nhóm cuối. Alonso sau hàng loạt pha vượt mặt ấn tượng cũng vươn được lên vị trí thứ 9.

Pha va chạm giữa Vettel và Button.

Vòng 26 Vettel lại chứng tỏ sự nóng vội và ẩu thả trong các pha xử lý. Điểm va chạm lần này tiếp tục là khúc cua Bus Stop. Cú vượt mặt khá vội của Vettel đối với Viantonio Liuzzi (Force India) khiến cả hai chiếc xe đều bị hư hỏng và phải về pit để khắc phục. Vettel chịu thiệt hại nghiêm trọng hơn khi lốp sau bên phải của chiếc RB6 bị hỏng khiến tay đua người Đức phải giảm tốc độ và tụt xuống vị trí thứ 20.

Mưa nặng hạt khiến phần lớn các xe phải vào pit ở vòng 35 để chuyển sang sử dụng lốp dành cho trời mưa. Tận dụng sự chậm trễ của Renault trong lúc thay lốp cho Kubica, Webber nhanh chóng chiếm được vị trí thứ hai của tay đua người Ba Lan. Lúc này bề mặt đường trơn trượt khiến hàng loạt xe bị mất lái. Hamilton suýt nữa phải bỏ cuộc khi chiếc MP4-25 bị văng ra bãi sỏi ven đường, nhưng tay đua người Anh thoát hiểm một cách may mắn do chiếc xe không va vào bức tường chắn.

Không may mắn như người đồng đội cũ, Alonso khép lại một chặng đua đáng quên bằng tình huống chiếc F10 của anh xoay tròn rồi lao vào dải phân cách và chết máy khi cuộc đua chỉ còn 6 vòng. Một lần nữa xe an toàn được triển khai để chuyển chiếc xe của Alonso khỏi khu vực đường đua. Khoảng cách mênh mông giữa Hamilton và nhóm sau bị thu hẹp. Tuy nhiên sau khi xe an toàn rời khỏi đường đua, Webber không thể tận dụng thời cơ để vượt lên và đành chấp nhận nhìn đối thủ giành được chiến thắng quan trọng tại Grand Prix Bỉ.

Chiến thắng quan trọng tại Spa-Francorchamps đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Hamilton và McLaren sau những chặng đua liên tục gặp thất bại. Tay đua người Anh hài lòng: “Tôi đang rất sung sướng. Hôm nay là một ngày cuối tuần tuyệt vời. Tôi có cảm giác giống như lần đầu chiến thắng. Toàn đội đã làm công việc của mình xuất sắc, chúng tôi đang nỗ lực không ngừng, McLaren không nhanh như một số đội đua nhưng chúng tôi đã cụ thể hóa tốt đã những gì chúng tôi có”. Giám đốc điều hành của McLaren, Martin Whitmarsh cũng vui mừng với màn trình diễn của đội nhà: “Không nghi ngờ gì nữa đây là một chặng đua kịch tính và một chiến thắng hoàn hảo đã thuộc về chúng tôi”.

Trong khi đó dù đánh mất vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng vào tay đối thủ chính, Webber vẫn tỏ ra mãn nguyện với vị trí thứ hai tại Bỉ: “Tôi đã nhận thấy trục trặc với bộ ly hợp ngay ở vòng đua làm nóng. Đã cố gắng điều chỉnh nhưng chiếc xe vẫn rất tệ ở thời điểm xuất phát. Vị trí thứ hai giành được trong hoàn cảnh đó là không thể tin nổi. Sau một trục trặc như vậy lẽ ra bạn có thể đã đánh mất tất cả”.

Ngược lại, nhà đương kim vô địch thế giới Button buồn bã: “Tôi đã cố gắng giữ vững làn đường của mình vì vậy có lẽ Sebastian Vettel đã lúng túng khi lựa chọn giải pháp tiếp theo. Một tai nạn bất ngờ. Tôi thực sự buồn vì khi đó tôi đang cố gắng giữ vị trí thứ hai”. Trong khi đó Vettel khẳng định anh không hề ác ý trong tình huống va chạm với Button: “Tôi xin lỗi, tôi không hề có ý đính phá hủy cuộc đua của anh ấy. Lúc đó tôi nhanh hơn Jenson, tôi biết khoảng cách giữa hai xe sẽ rất gần. Tôi đã cố gắng phanh lại nhưng sau đó tôi bị mất lái. Tôi không thể kiểm soát chiếc xe và đâm vào anh ấy”.

Chặng đua Bỉ cũng chứng kiến sự thất bại của Ferrari. Tay đua giàu tham vọng của đội, Alonso phải bỏ cuộc và không giành được điểm khiến hy vọng vô địch của anh trở nên nhạt nhòa. Trong khi đó sự nóng vội và cẩu thả của Vettel khiến cơ hội vô địch của cả Button lẫn Vettel bị giảm đi rất nhiều. Cuộc đua tới ngôi vô địch thế giới năm nay gần như chỉ còn là sự cạnh tranh giữa Hamilton và Webber. Khoảng cách giữa hai tay đua dẫn đầu hiện là 3 điểm. Tay đua xếp thứ ba, Vettel bị Hamilton bỏ xa tới 31 điểm. Mùa giải 2010 chỉ còn 6 chặng đua. Grand Prix tiếp theo diễn ra tại Monza (Italy) từ ngày 10 đến 12/9

Kết quả Grand Prix Bỉ

Vị trí Tay đua Đội Xuất phát Thành tích Điểm 1 Lewis Hamilton McLaren 2 1 giờ 29 phút 4,260 giây 25 2 Mark Webber Red Bull 1 +1,571 giây 18 3 Robert Kubica Renault 3 +3,493 15 4 Felipe Massa Ferrari 6 +8,264 12 5 Adrian Sutil Force India 8 +9,094 10 6 Nico Rosberg Mercedes GP 14 +12,359 8 7 M. Schumacher Mercedes GP 21 +15,548 6 8 Kamui Kobayashi BMW 17 +16,678 4 9 Vitaly Petrov Renault 23 +23,951 2 10 Viantonio Liuzzi Force India 12 +34,831 1 11 Pedro de la Rosa BMW 24 +36,099 0 12 Sebastien Buemi Toro Rosso 16 +39,895 0 13 Jaime Alguersuari (*) Toro Rosso 11 +49,457 0 14 Nico Hulkenberg Williams 9 +1 vòng 0 15 Sebastian Vettel Red Bull 4 +1 vòng 0 16 Heikki Kovalainen Lotus 13 +1 vòng 0 17 Lucas di Grassi Virgin 22 +1 vòng 0 18 Timo Glock Virgin 20 +1 vòng 0 19 Jarno Trulli Lotus 15 +1 vòng 0 20 Sakon Yamamoto Hispania 19 +2 vòng 0 21 Fernando Alonso Ferrari 10 Bỏ cuộc 0 22 Jenson Button McLaren 5 Bỏ cuộc 0 23 Bruno Senna Hispania 18 Bỏ cuộc 0 24 Rubens Barrichello Williams 7 Bỏ cuộc 0

(*) Alguersuari bị trừ 20 giây do chạy tắt qua khúc cua

- Vòng nhanh nhất: Lewis Hamilton (McLaren) 1 phút 49,069 giây tại vòng 32.

Vị trí các tay đua sau 13 chặng đua

Vị trí Tay đua Đội Điểm 1 Lewis Hamilton McLaren 182 2 Mark Webber Red Bull 179 3 Sebastian Vettel Red Bull 151 4 Jenson Button McLaren 147 5 Fernando Alonso Ferrari 141 6 Felipe Massa Ferrari 109 7 Robert Kubica Renault 104 8 Nico Rosberg Mercedes GP 102 9 Michael Schumacher Mercedes GP 44 10 Adrian Sutil Force India 45 11 Rubens Barrichello Williams 30 12 Kamui Kobayashi BMW 21 13 Vitaly Petrov Renault 19 14 Viantonio Liuzzi Force India 13 15 Nico Hulkenberg Williams 10 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 7 17 Pedro de la Rosa BMW 6 18 Jaime Alguersuari Toro Rosso 3 19 Jarno Trulli Lotus 0 20 Timo Glock Virgin 0 21 Lucas di Grassi Virgin 0 22 Karun Chandhok Hispania 0 23 Bruno Senna Hispania 0 24 Heikki Kovalainen Lotus 0 25 Sakon Yamamoto Hispania 0

Vị trí các đội đua sau 13 chặng

Vị trí Đội Điểm 1 Red Bull 330 2 McLaren 329 3 Ferrari 250 4 Mercedes GP 146 5 Renault 123 6 Force India 58 7 Williams 40 8 BMW 27 9 Toro Rosso 10 10 Lotus 0 11 Virgin 0 12 Hispania 0

Theo Minh Phương (VNE)