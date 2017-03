Hamilton thắng nghẹt thở trên đường đua Sakhir

Hamilton khoe chiến tích sau chặng đua nghẹt thở. Ảnh: Formula 1.

Hamilton hoàn thành 57 vòng đua với thời gian 1 giờ 39 phút 42,743 giây giúp anh lần đầu lên ngôi tại Sakhir. Chiến thắng thứ hai của Hamilton kể từ đầu mùa cùng vị trí thứ nhì của Rosberg giúp đội đua Mercedes một lần nữa có được chiến thắng kép và bứt xa trên bảng xếp hạng tập thể chỉ sau 3 chặng đua. Ngôi nhất mà ngôi sao người Anh có được hết sức vất vả khi anh gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt của đồng đội Rosberg, đặc biệt là ở khoảng 10 vòng đua cuối cùng.

"Suốt chặng đua, Nico thi đấu cực tốt và rất sòng phẳng. Ở những vòng cuối, anh ấy có tốc độ rất tốt với bộ lốp mềm. Khi đó ngôi đầu của tôi khi đó thực sự rất mong manh. Cuộc đua hôm nay quả là rất thú vị", Hamilton ngợi ca người đồng đội sau chặng đua. Rosberg cũng chia sẻ rằng: "Tôi không thích về nhì sau Hamilton một chút nào, tuy nhiên phải nói đây là chặng đua thú vị nhất trong suốt sự nghiệp của tôi. Chúng tôi đã thi đấu đầy sòng phẳng đúng như tính cách của mình. Tôi hy vọng các khán giả cũng cảm thấy hạnh phúc khi xem chặng đua này".

Rosberg khởi đầu với vị trí xuất phát số một nhưng ngay tại Turn 1, Hamilton đã nhanh chóng vượt lên chiếm chỗ. Sau đó, dù nhanh chóng bỏ xa các đối thủ còn lại nhưng Hamilton vẫn bị người đồng đội theo sát với khoảng cách chỉ hơn 1 giây. Khi tới thời điểm sắp thay lốp lần đầu, Rosberg bất ngờ tăng tốc và áp sát tay đua người Anh rồi cố gắng vượt phía trong Hamilton tại Turn 1 vòng 18. Tuy nhiên, Hamilton dễ dàng lấy lại ngôi đầu khi người đồng đội buộc phải mở cua rộng ngay sau đó. Pha chạy cắt mặt nguy hiểm của tay đua người Anh khiến Rosberg phải hét lên với các chỉ đạo viên "Bảo cậu ấy đừng chạy kiểu đó nữa".

Rosberg (trái) cạnh tranh quyết liệt với người đồng đội Hamilton.Ảnh: Formula 1.

Ngay tại vòng tiếp theo, Rosberg một lần nữa thử sức với người đồng đội nhưng nỗ lực lần này vẫn không thành khi Hamilton che chắn đầy khôn ngoan tại Turn 4. Ít giây sau, tay đua người Anh vào pit thay lốp lần đầu. Trong khi đó, phải tới hai vòng sau Rosberg mới thay lốp. Lần này tay đua người Đức dùng lốp trung bình chứ không dùng lốp mềm như người đồng đội. Chiến thuật này khiến Rosberg dần tụt lại. Hamilton tận dụng tối đa thời gian dùng lốp mềm để xây chắc ngôi đầu trước khi phải chuyển sang dùng lốp trung bình ở những vòng cuối. Tới vòng 40, tay đua người Anh đã bỏ xa người đồng đội gần 10 giây.

Ngay sau đấy, pha va chạm nguy hiểm ở nhóm cuối giữa Pastor Maldonado (Lotus) với Esteban Gutierrez (Sauber) khiến xe an toàn được triển khai trên đường đua để dọn dẹp vụ tai nạn. Maldonado bị phạt đưa xe qua pit và dừng 10 giây cùng việc bị trừ 5 bậc xuất phát ở chặng tới khi gây ra vụ tai nạn nguy hiểm này khiến chiếc xe của đội Sauber lộn vòng trên không và lật úp trước khi văng ra khỏi đường đua.

Vụ tai nạn nguy hiểm giữa Maldonado (trái) và Gutierrez.Ảnh: Formula 1.

Cơ hội ngàn vàng do xe an toàn xuất hiện giúp khoảng cách giữa các tay đua bị xóa bỏ khiến cuộc chiến ở những vòng cuối trở nên gay cấn. Các chỉ đạo viên buộc phải nhắc nhở cả Hamilton và Rosberg "Cố gắng đưa xe về nhà an toàn". Tuy nhiên, những diễn biến sau đó cho thấy cả hai tay đua đều không thi đấu theo sự gợi ý cầu toàn của đội nhà.

Ở 10 vòng cuối, lợi thế từ bộ lốp giúp Rosberg có tới gần 10 lần cố gắng vượt người đồng đội. Tuy nhiên những nỗ lực của tay đua người Đức đều không thành công trước khả năng phòng thủ đáng nể của Hamilton. Ở khoảng 3 vòng cuối cùng, Hamilton mới có thể dễ thở khi sau hàng loạt nỗ lực tấn công, Rosberg dần mất đi lợi thế từ bộ lốp và tụt lại sau người đồng đội.

Ở nhóm sau, cuộc chiến cạnh tranh các vị trí trong Top 10, đặc biệt là vị trí thứ 3 diễn ra rất hấp dẫn giữa các đội đua Force India, Red Bull, Williams và Ferrari khi khoảng cách giữa các xe là rất sít sao. Người chiến thắng trong cuộc chiến thắng này là tay đua người Mexico, Sergio Perez (đội Force India) khi anh hơn đối thủ cạnh tranh Daniel Ricciardo (Red Bull) 0,4 giây. Kết quả này giúp đội đua Ấn Độ lần đầu kết thúc chặng đua trong top 3. Người đồng đội Nico Hulkenberg của Perez sau khi để Ricciardo vượt qua cũng thành công trong nỗ lực kiềm chế Sebastian Vettel (Red Bull) để chiếm vị trí thứ 5.

Chặng đua quyết liệt tại Sakhir năm nay giúp các nhà tổ chức xua tan những lời dị nghị rằng F1 đang đánh mất đi sự hấp dẫn sau hàng loạt sự thay đổi lớn ở đầu mùa giải 2014. Dịp kỷ niệm 10 năm tổ chức GP Bahrain và lần đầu chuyển chặng đua thi đấu vào ban đêm tại Sakhir đã thành công ngoài mong đợi.

Kết quả Grand Prix Bahrain Thứ tự Tay đua Đội Vị trí xuất phát Thành tích Điểm 1 Lewis Hamilton Mercedes 2 1 giờ 39 phút 42,743 giây 25 2 Nico Rosberg Mercedes 1 +1,085 giây 18 3 Sergio Perez Force India 4 +24,067 15 4 Daniel Ricciardo Red Bull 13 +24,489 12 5 Nico Hulkenberg Force India 11 +28,654 10 6 Sebastian Vettel Red Bull 10 +29,879 8 7 Felipe Massa Williams 7 +31,265 6 8 Valtteri Bottas Williams 3 +31,876 4 9 Fernando Alonso Ferrari 9 +32,595 2 10 Kimi Raikkonen Ferrari 5 +33,462 1 11 Daniil Kvyat Toro Rosso 12 +41,342 0 12 Romain Grosjean Lotus 16 +43,143 0 13 Max Chilton Marussia 21 +59,909 0 14 Pastor Maldonado Lotus 17 +62,803 0 15 Kamui Kobayashi Caterham 18 +87,900 0 16 Jules Bianchi Marussia 19 +3 vòng 0 17 Jenson Button McLaren 6 Bỏ dở cuộc đua 0 18 Kevin Magnussen McLaren 8 Bỏ dở cuộc đua 0 19 Esteban Gutierrez Sauber 15 Bỏ dở cuộc đua 0 20 Marcus Ericsson Caterham 20 Bỏ dở cuộc đua 0 22 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 14 Bỏ dở cuộc đua 0 22 Adrian Sutil Sauber 22 Bỏ dở cuộc đua 0

(*) Fastest-lap: 1 phút 37,020 giây do Nico Rosberg (Mercedes) lập tại vòng 49.

Bảng xếp hạng cá nhân sau Grand Prix Bahrain Thứ tự Tay đua Đội Điểm 1 Nico Rosberg Mercedes 61 2 Lewis Hamilton Mercedes 50 3 Nico Hulkenberg Force India 28 4 Fernando Alonso Ferrari 26 5 Jenson Button McLaren 23 6 Sebastian Vettel Red Bull 23 7 Kevin Magnussen McLaren 20 8 Valtteri Bottas Williams 18 9 Sergio Perez Force India 16 10 Daniel Ricciardo Red Bull 12 11 Felipe Massa Williams 12 12 Kimi Raikkonen Ferrari 7 13 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 4 14 Daniil Kvyat Toro Rosso 3 15 Romain Grosjean Lotus 0 16 Adrian Sutil Sauber 0 17 Esteban Gutierrez Sauber 0 18 Max Chilton Marussia 0 19 Kamui Kobayashi Caterham 0 20 Jules Bianchi Marussia 0 22 Pastor Maldonado Lotus 0 22 Marcus Ericsson Caterham 0

Bảng xếp hạng đội đua sauGrand Prix Bahrain Thứ tự Đội đua Điểm 1 Mercedes 111 2 Force India 44 3 McLaren 43 4 Red Bull 35 5 Ferrari 33 6 Williams 30 7 Toro Rosso 7 8 Lotus 0 9 Sauber 0 10 Marussia 0 11 Caterham 0

Theo Minh Phương (VNE)