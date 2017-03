Hàng chợ ở giải chuyên nghiệp

Những cái đầu không chuyên nghiệp và thiếu thiện chí đã gây nên cảnh dở khóc dở cười ngay vòng một V-League.

Từ đấu luật sang “xỏ mũi” BTC và làm khó đội khách

Đầu tiên là lời tuyên bố hùng hồn của lãnh đạo đội Đồng Tâm Long An sau Thông báo số 2 của BTC giải. Lời tuyên bố ấy làm nhiều báo bị “việt vị”, vì đó chỉ là đòn gió nhằm dọa BTC với mục đích phản ứng cách xử thiệt cho Gạch.

Sang hôm sau, Gạch vẫn chấp nhận đá và bắt đầu làm khó BTC giải từ việc chơi sát luật.

Do không thể không đá, Gạch căng ngay từ buổi họp kỹ thuật. “Giận BTC, Gạch chém Gỗ” khi chơi xỏ bằng cách chọn áo thi đấu màu đỏ trắng (trùng cả hai màu áo đăng ký của Gỗ) chỉ vì lý do rất “trời ơi”: Trang phục thi đấu sọc xanh trắng đá trong trận đấu tạm hoãn đã... tặng hết cho các cổ động viên (?!).

Biết bị chiếu bí vì đòn thù đánh vào BTC nhưng vì là đội khách nên HAGL chẳng biết làm gì hơn là gọi điện thoại cầu cứu BTC giải. Đích thân chủ tịch VFF đứng ra dàn xếp. Lúc đầu Gỗ chiều ý chủ tịch VFF “OK” nhưng sau đó lại đổi ý vì... lý do này nọ.

Quýt làm cam chịu hay BTC làm Gỗ gánh?

Lường trước được sự “làm khó” của chủ nhà, phía Gỗ vẫn âm thầm mua 20 bộ đồ thi đấu ngoài chợ màu xanh đen để phòng bất trắc xảy ra. Trước đó, ban hậu cần Gỗ cũng đã liên hệ chỗ giám sát Bùi Như Đức đặt mua nhưng nơi này trả lời không thể cung cấp kịp chỉ trong vòng vài giờ, gồm đầy đủ cả logo, phù hiệu và tên cầu thủ được. Giải pháp duy nhất của HAGL là buộc phải hy sinh một bộ áo thi đấu chính, cắt toàn bộ các logo giải, logo CLB và logo của nhà tài trợ từ bộ đồ thi đấu chính để may vào chiếc áo chợ.

Tất cả các nhân viên một tiệm may ở Long An được huy động vào cuộc để hoàn tất bộ trang phục rất “chợ” cho kịp trước giờ đấu 30 phút. Vì gấp quá nên cái áo của Minh Nghĩa bị lỗi do thợ may ráp nhầm logo nhà tài trợ chổng ngược xuống đất. Do là hàng chợ, nên số cũng không thể đến số 31 như số áo đăng ký của Agostinho. Trong cái khó lại ló cái khôn, HLV Huỳnh Văn Ảnh cắt cả số áo 31 của Agostinho ở bộ áo chính ra và dùng băng keo dán đè lên số áo 11. Sau khi đá được vài phút, miếng băng keo dán này bung ra và thế là Gạch kiện đội khách về trang phục thi đấu cho đến lúc ông giám sát trận đấu Đăng Quang Dương xuống dàn xếp. Kết cục Agostinho vẫn thi đấu với áo số 11 nhưng quần là 31 (quần của bộ áo chính).

Đáng tiếc là vụ dàn xếp kiểu chợ này lại diễn ra tại một giải chuyên nghiệp ở tuổi lên tám.