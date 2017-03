Hậu chung kết Carling Cup: Nội bộ Chelsea rối loạn

Thông tin từ nội bộ xì ra rằng đã có một số cầu thủ công khai tỏ thái độ bất mãn, chống đối ban huấn luyện ngay trước trận chung kết. Trong buổi tập một ngày trước trận đấu với Tottenham, đội trưởng Terry và trợ lý HLV Ten Cate đã nổ ra một cuộc cãi lộn kịch liệt, đốp chát thẳng vào mặt nhau, trong đó có cả văng tục nữa. Cuộc cãi vã suýt biến thành ẩu đả nếu các cầu thủ không nhảy vào can. Tệ ở chỗ cảnh to tiếng và chửi lộn trên diễn ra trước sự chứng kiến của ông chủ Nga Abramovich.

Phần lỗi có lẽ thuộc về ông Ten Cate dù sao cũng là bậc bề trên nên sau đó ông đã có lời xin lỗi song Terry giận tới mức không chấp nhận. Terry giận vì đường đường là đội trưởng mà ngay bản thân anh cũng không biết có được ra sân trận này hay không. Nhưng đó là lỗi của HLV Grant mà ông Ten Cate chỉ là kẻ thừa hành. song HLV Hà Lan này nổi tiếng là kẻ ngạo mạn nên lâu nay đã không ít lần coi thường các công thần Chelsea.

Để chuẩn bị cho trận đấu, ông Grant áp dụng biện pháp chỉ thông báo đội hình hai tiếng đồng hồ trước đó. Hình thức này gây ức chế cho cầu thủ, đồng thời không tạo cho họ sự chuẩn bị tâm lý cần thiết. Tuy nhiên, việc giấu kín ấy vẫn rò rỉ thông tin As. Cole bị loại nên anh này đã đến hạch hỏi, gây gổ đòi ban huấn luyện giải thích lý do. Chưa hết, Lampard cũng đã lớn tiếng với ông Grant sau khi ông khẳng định anh sẽ không còn đá chính nữa do tình trạng chấn thương dễ tái phát. Cả Shevchenko cũng bị đẩy xuống đá tập với... đội trẻ. Đã vậy, ông Grant không hề có mặt cùng đội tập luyện mà giao hết cho trợ lý S. Clarke với ông Ten Cate ở ngoài giám sát.

Tất cả đều khác hẳn thời ông Mourinho chuẩn bị cho những trận quyết định rất kỹ vừa mang tính khoa học cao vừa gần gũi với cầu thủ, tạo cho họ sự hưng phấn tối đa khi vào cuộc. Ngay cả ông chủ Abramovich vào thăm đội trong phòng thay đồ cũng đã gián tiếp công nhận điều đó khi ông vạch rõ ba điểm dở của ông Grant là chọn đội hình sai, chiến thuật kém và không “truyền lửa” được cho cầu thủ.

Liệu Avram Grant và ê-kíp trong ban huấn luyện của ông có thọ nổi hết mùa giải khi để nội bộ rối ren?