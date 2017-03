Hậu trường làng bóng Anh: Owen chống Keegan

Thì lại chớm mở ra một nguy cơ khác là mâu thuẫn giữa “vua” Keegan với “thần đồng” Owen đe dọa đẩy Newcastle tới một cuộc khủng hoảng nữa. Nguyên do Owen từng lên tiếng phê phán khá nặng HLV Keegan thời hai người còn là thầy trò ở đội Anh dự vòng chung kết Euro 2000.

Trong cuốn tự truyện in năm 2004, Owen mô tả gần hai năm 1999-2000 nằm dưới quyền Keegan kể trên là “thời kỳ đen tối nhất” của sự nghiệp mình, trong đó anh luôn cảm thấy “sợ hãi” vì cách đối xử của ông Keegan. Rồi anh giải thích ấy không phải do Keegan có ác cảm riêng với anh mà vì ông Keegan bị áp lực thành tích lớn quá nên phải tìm một “vật tế thần” để đổ tội sau khi Anh bị loại sớm từ vòng đấu bảng. Không may “vật tế thần” ấy lại chính là anh bởi phong độ lúc đó của Owen không tốt.

Sau khi báo chí Anh cắc cớ khui lại chuyện này, ông Keegan lập tức đã có phản ứng một cách hết sức... mềm dẻo: “Tôi thực sự sốc khi đọc điều đó song từ đó cũng tự hỏi mình đã làm gì để cậu ấy nghĩ như vậy? Tuy nhiên điều đó không làm thay đổi cảm nghĩ của tôi về Owen. Tôi yêu mến Owen về cả phương diện con người lẫn cầu thủ, quan trọng nhất là với vị trí một cầu thủ trong đội hình”. Và Keegan đã đưa tay ra... hòa giải với Owen: “Bây giờ điều tôi cần làm là tạo lập một mối quan hệ tốt hơn với Owen, tốt hơn những gì cậu ấy đã nghĩ. Owen là một cầu thủ lớn và Owen là một trong những lý do tại sao công việc tôi nhận ở Newcastle trở nên hấp dẫn như vậy”. Để thể hiện thiện chí, thậm chí ông Keegan có thể trao băng đội trưởng cho Owen thay thủ môn Given vốn là dân Ireland.