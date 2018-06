Iniesta bất ngờ bỏ ngỏ khả năng chia tay đội tuyển Tây Ban Nha

Iniesta vừa chia tay sự nghiệp đỉnh cao ở Barcelona để gia nhập giải nhà nghề Nhật thi đấu cho CLB Vissel Kobe vào tháng trước. Ở tuổi 34, Iniesta dự kiến sẽ chia tay đội tuyển Tây Ban Nha sau VCK World Cup 2018. Tuy nhiên, hôm nay (6/6), Iniesta đích thân lên tiếng chưa chắc rằng mọi chuyện sẽ như vậy.



“Tôi không loại trừ việc sẽ tiếp tục (thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha) nhưng tôi biết mọi thứ sẽ rất khó khăn khi tôi đã rời Barcelona”, Iniesta chia sẻ, “khi World Cup kết thúc, tôi sẽ xem xét mọi thứ”.

Iniesta trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha.



Trong sự nghiệp của mình, Iniesta đã giành mọi danh hiệu cấp CLB trong 22 năm thi đấu cho Barcelona. Ở đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, Iniesta cũng có đầy đủ bộ sưu tập danh hiệu bao gồm 2 chức vô địch Euro (2008, 2012) và World Cup (2010). Đặc biệt, ở trận chung kết World Cup 2010, Iniesta là cầu thủ đã ghi bàn thắng duy nhất ở phút 118 hiệp phụ thứ hai giúp Tây Ban Nha thắng Hà Lan 1-0 đăng quang chức vô địch.

“Tôi cố gắng loại bỏ khỏi đầu rằng đây là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Tôi sẽ đối mặt với nó như thể đây là World Cup đầu tiên của tôi hay cái gì đó như là một thử thách”, Iniesta nói, “Tôi không cảm thấy mệt mỏi, tôi cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc. Tôi cố gắng cảm nhận “mùi vị” của nó, sau một khoảng thời gian dài, vẫn còn nhiều khoảnh khắc thú vị chờ đợi tôi”.

Iniesta được vinh danh vì những đóng góp to lớn cho bóng đá Tây Ban Nha.



Sau những đóng góp lớn lao trong màu áo Barcelona và đặc biệt là ở đội tuyển Tây Ban Nha, Iniesta cũng với những đồng đội như Casillas, Xavi được đích thân thủ tướng Tây Ban Nha trao huân chương cao quý Grand Cross of the Royal Order of Sports Merit (tước hiệp sĩ) vào tháng trước.

Tại World Cup 2018, tuyển Tây Ban Nha nằm ở bảng B cùng với người hàng xóm Bồ Đào Nha, Marocco và Iran.