Vì sao Fellaini từ chối gia hạn hợp đồng với MU?

Tiền vệ người Bỉ, Fellaini đã gây bất ngờ khi từ chối ở lại MU để tự do ra đi khi mùa giải kết thúc. Lí do Fellaini không muốn gắn bó với đội chủ sân Old Trafford là vì anh cảm thấy mình không được đánh giá đúng mực trong khoảng thời gian cống hiến cho MU. Ngoài ra, Fellaini cũng muốn ra đi để tìm kiếm những thách thức mới.



Hợp đồng của Fellaini với M.U sẽ kết thúc vào cuối mùa này và nếu không thể gia hạn hợp đồng với ngôi sao người Bỉ, MU sẽ mất trắng Fellaini.

Đầu xù là biệt danh của Fellaini.



Kể từ khi được cựu HLV Man United, David Moyes đưa về đội chủ sân Old Trafford, Fellaini chưa bao giờ được lòng các CĐV Man Utd. Anh luôn là cái gai trong mắt của các CĐV khó tính của Man Utd. Bất chấp điều đó, có một sự thật khó tin thời hậu Sir Alex, đó là việc Fellaini luôn được các đời HLV khác tại đội chủ sân Old Trafford trọng dụng như Moyes, Van Gaal và cả Mourinho của hiện tại.

Hiện các cầu thủ MU đang ở Dubai tập huấn nhằm chuẩn bị bước vào giai đoạn hai của mùa giải và HLV Mourinho muốn tận dụng khoảng thời gian này nhằm thuyết phục Fellaini thay đổi ý định. Đây không phải là lần đầu tiên MU muốn gia hạn hợp đồng với Fellaini. Hồi tháng 9 năm ngoái, Fellaini đã từng từ chối hợp đồng mới với MU.

Fellaini đang hưởng mức lương 120.000 bảng Anh/tuần ở MU. Dù được MU chìa ra bản hợp đồng mới mức lương hậu hĩnh hơn rất nhiều nhưng tiền vệ 30 tuổi này vẫn từ chối.

Fellaini gia nhập MU vào cuối kỳ chuyển nhượng hè năm 2013 với giá 27,5 triệu bảng Anh từ Eveton. Anh đã có 3 năm đầu chật vật tại MU nhưng dần tỏa sáng và trở thành một con bài chiến lược tại MU.

Mùa giải trước là khoảng thời gian Fellaini thăng hoa nhất với tổng cộng 47 lần ra sân trên mọi mặt trận. Chính anh đã góp công lớn giúp MU giành 3 danh hiệu siêu cúp Anh, League cup và đặc biệt là Europa League để MU có thể trở lại đấu trường Champions League năm nay thông qua cửa hậu.

Fellaini vào sân thay Rashford trong trận MU thắng Derby County 2-0.



Ở mùa giải này, Fellaini đã có tổng cộng 11 trận ra sân trong đó có 4 trận đá chính. Fellaini đã nghỉ thi đấu hơn 1 tháng qua do chấn thương và anh chỉ mới vừa trở lại trong trận MU thắng Derby County 2-0 tại vòng 3 FA cúp trên sân nhà Old Trafford vào cuối tuần trước.