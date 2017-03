Hậu vệ Võ Nhật Tân: “Đoạt giải Fair Play, tôi càng giữ mình hơn!”

HLV Nguyễn Hữu Thắng lại có hành động Fair Play Hồi giữa tháng 4, ông thầy của SL Nghệ An bị sốt không thể ra sân chỉ đạo học trò trận gặp XMXT Sài Gòn nhưng vẫn cố dặn dò trợ lý trao giải thưởng xuất sắc nhất tháng của mình cho gia đình một nạn nhân bị nạn. Số là ở trận đấu trước đó SL Nghệ An làm khách ở sân Hàng Đẫy, một cổ động viên trung thành ở Hà Nội bị mất do tai nạn giao thông, sau khi đưa một cổ động viên khác ra sân bay Nội Bài. Nghe tin, HLV Nguyễn Hữu Thắng rất cảm động và anh đã bày tỏ tấm lòng bằng cách trao cho gia đình nạn nhân phần thưởng 5 triệu đồng của mình. Đây là một nghĩa cử rất đẹp của HLV trẻ đã từng đoạt một trong những giải thưởng Fair Play lần đầu tiên của báo Pháp Luật TP.HCM.