Hãy đợi đấy!

Tại sao Việt Nam đổi đội hình? Ông chấp nhận bỏ trung vệ to cao và rất dũng mãnh Xuân Hợp để thay vào đấy là Đoàn Việt Cường. Ông cần sự an toàn ở trung lộ bởi từng phát hiện ra chỗ tưởng mạnh nhất hóa ra lại là yếu nhất. Ông cần sự kín kẽ và đã chọn Việt Cường đá cặp cùng Long Giang để tăng hiệu suất an toàn thay vì có dũng mà thiếu mưu. Ông chấp nhận rút Cường vào trục giữa để thay bằng Phong Hòa. Có thể thấy để lấp vào một vị trí bất an, ông Riedl đã phải đảo hai vị trí. Tuyến giữa sau khi Minh Chuyên có dấu hiệu hồi phục tốt thì xuất đầu đã thuộc về cầu thủ này. Minh Chuyên được xem là cầu thủ không nhất và tỉnh nhất nhưng cũng... đáng lo nhất. Lo bởi Minh Chuyên mới trở lại sau khi phẫu thuật và chưa có dịp cọ xát nhiều. Có Minh Chuyên, liệu Phùng Công Minh có còn tự do như khi đá thế vai và hoạt động xuyên suốt ở trục giữa? Hy vọng là không bởi điểm yếu nhất của Minh Chuyên (sức mạnh và ngại va chạm) lại là điểm mạnh của Công Minh. Về tương lai thì chắc chắc đấy sẽ là sự bổ sung rất tốt nhưng hiện tại thì cả hai chưa có nhiều thời gian đá cặp cùng nhau và hiểu nhau. Tuyến trên thì đã chắc suất là Công Vinh - Thanh Bình. Chắc chắn chiều nay hai tiền đạo này sẽ bị đeo rất “rát” bởi Malaysia vốn không ngại va chạm và không ngại đấu sức. Việc đổi đội hình vào giờ chót là điều rất nguy hiểm nhưng hy vọng ông Riedl có cái lý của mình khi thay đổi để củng cố trục giữa vốn không mạnh. NGUYỄN HUY