"Hãy thực tế cả trong giấc mơ"

PV: ĐT Việt Nam đã làm nức lòng NHM với chức vô địch AFF Suzuki Cup sau 49 năm chờ đợi. Nhưng với tư cách của một nhà chuyên môn, ông đánh giá thế nào về ĐT Việt Nam?

“DẦN ĐỊNH HÌNH LỐI CHƠI VIỆT NAM”

HLV Vương Tiến Dũng: Phải thấy rằng, ĐT Việt Nam đã làm thỏa cơn khát của hàng triệu NHM. Họ đã bước lên đỉnh cao, điều mà không phải thế hệ cầu thủ nào cũng làm được. Nhưng với tư cách một HLV, tôi nhìn nhận chiến công ấy là tổng hòa của nhiều yếu tố. Đầu tiên, phải kể đến sự tiến bộ trông thấy của ĐT Việt Nam qua từng trận đấu. Bạn có thể nhìn thấy điều này theo hành trình đi đến trận chung kết của thầy trò HLV Calisto. Điểm yếu ít dần và ưu điểm ngày càng phát huy sau mỗi trận đấu. Không thể phủ nhận, thành tích của ĐT Việt Nam có dấu ấn của yếu tố may mắn. Nhưng tôi nhấn mạnh rằng, sự may mắn đó không phải do ngẫu nhiên mà có. Nó phản ánh thực lực của ĐT Việt Nam, và rằng, lượng đã chuyển hóa thành chất. Sẽ chẳng có Thần May mắn nào cứu rỗi được ĐT Việt Nam nếu đội bóng của ông Calisto yếu kém.

Cũng ở giải đấu này, tôi nhận thấy điểm khác biệt giữa ĐT Việt Nam hiện nay và các thế hệ trước. Cách chơi của ĐT Việt Nam thực tế hơn. HLV Calisto đã bố trí được nhiều cầu thủ trong một phạm vi hẹp. Nhờ đó, sự liên thông giữa các cầu thủ và từng tuyến được đảm bảo. Trong tấn công, tôi không thấy sự dàn trải trong các pha lên bóng. Có nhiều bàn thắng xuất phát từ trung lộ và đây chính là dấu ấn mà HLV Calisto tạo được ở ĐT Việt Nam. Lối chơi của ĐT Việt Nam phản ánh sự tự tin của các cầu thủ. Họ không choáng ngợp trước đối thủ, dù đó là Singapore hay Thái Lan. Có một thời, chúng ta luôn bước vào trận đấu với tâm thế của kẻ yếu hơn. Bây giờ, ĐT Việt Nam đã thoát ra khỏi tâm lý sợ hãi.

Khi mới nhậm chức, ông Calisto đã có một phát biểu khiến tôi rất tâm đắc, đó là phải “xây dựng một lối đá riêng cho ĐT Việt Nam”. Ở AFF Suzuki Cup, chúng ta vẫn chưa có cho mình một phong cách chơi bóng mang đậm chất Việt Nam. Sự phối hợp của các cầu thủ chưa thực sự nhuần nhuyễn. Cần phải có nhiều thời gian để các cầu thủ hoàn toàn hiểu tư tưởng của HLV Calisto cũng như tìm sự ăn ý trong từng pha phối hợp. Tuy nhiên, với quỹ thời gian và con người hiện có, tôi ấn tượng về những gì ông Calisto đã làm được. ĐT Việt Nam thường xuyên sử dụng lối đá theo trường phái Latin, sự di chuyển, chạy chỗ của các tuyển thủ khá hợp lý. Tôi cho rằng, đó là cơ sở để định hình lối chơi Việt Nam mà HLV Calisto đang theo đuổi.

Ông ấn tượng về những gì đồng nghiệp Calisto đã làm được. Nhưng nếu cần một đánh giá rõ hơn về HLV này thì ý kiến của ông thế nào?

“HLV CALISTO LÀ NGƯỜI KIÊN ĐỊNH”

HLV Calisto là một người có tư cách và bản lĩnh. Sức ép đối với HLV Calisto trong giai đoạn chuẩn bị và cả khi thi đấu tại AFF Suzuki Cup rất lớn. Không phải ai cũng trụ vững được trước sức ép như ông ấy. Thành công của ĐT Việt Nam trước hết là bởi ông Calisto luôn kiên định theo con đường mình đã chọn. Về chuyên môn, tôi đánh giá cao ông Calisto ở cách dùng người. Đầu tiên, phải kể đến việc gạch tên Phan Văn Santos ra khỏi ĐT Việt Nam. Hành động đó cho thấy sự biến chuyển tích cực trong cách nhìn nhận và giải quyết những vướng mắc ở ĐT Việt Nam. Tiếp đến là việc sử dụng Minh Châu ở giai đoạn tăng tốc. Minh Châu đã đáp ứng được kỳ vọng của HLV Calisto… Nhưng thông qua các sự kiện này, tôi thấy khả năng hiểu cầu thủ và sử dụng họ hiệu quả nhất.

Chúng ta đã thắng Thái Lan ở trận chung kết AFF Suzuki Cup. Đội bóng này hai lần liên tiếp thất bại ở trận đấu cuối cùng. Và đã ba giải đấu liên tiếp, họ đánh mất vị trí số 1 ở khu vực. Ông đánh giá thế nào về ĐT Thái Lan?

Có rất nhiều điều để nói về ĐT Thái Lan thời điểm này. Họ thua trận trước Việt Nam, nhưng vẫn thể hiện được tư thế của một đội bóng mạnh. Đó là điều cần nhận thức sòng phẳng. Tuy nhiên, thất bại liên tiếp của bóng đá Thái Lan ở các trận chung kết cho thấy một sự thực khác. Thế hệ cầu thủ hiện nay của Thái Lan không sắc sảo bằng lớp đàn anh. Bên cạnh đó, tôi nhận thấy tín hiệu tích cực từ các đội bóng khác trong khu vực. Họ đang mạnh dần lên trong sự giảm sút uy lực của người Thái. Tôi ấn tượng về màn trình diễn của Malaysia. Singapore cũng mạnh, nhưng họ thua vì sự cứng nhắc trong lối chơi. Mặc dù vậy, nếu nhìn một cách tổng thể, Thái Lan vẫn nhỉnh hơn một chút so với phần lại của bóng đá ĐNA.

Thế còn ĐT Việt Nam, ông có tin rằng sau AFF Suzuki Cup là những đỉnh cao mới đang đón đợi thầy trò HLV Calisto?

“PHẢI CÓ CÁI NHÌN THỰC TẾ”

Tôi không phủ nhận chiến thắng vừa qua có thể là tiền đề để chúng ta thực hiện những kế hoạch đầy tham vọng. BĐVN luôn có khát vọng hướng về phía trước. Tuy nhiên, chúng ta phải thực tế cả trong ước mơ, bởi nếu không sẽ trở thành ngộ nhận. Tôi nghĩ rằng, với tiền đề đang có, chúng ta hãy đặt mục tiêu là phải giữ vững vị trí ở đấu trường khu vực. Còn việc nuôi tham vọng ra biển lớn thì phải chờ những thế hệ cầu thủ mới. Không thể đem thành công ở AFF Suzuki Cup là thước đo cho đẳng cấp của ĐT Việt Nam. Sẽ là duy ý chí nếu cho rằng BĐVN hiện nay đã đủ sức chinh phục đấu trường châu lục, hoặc xa hơn nữa. Năm 1998, sau khi thắng Thái Lan, chúng ta đã tự đặt cho mình những mục tiêu mà sau này phải kết luận là quá xa vời. Theo quan niệm của tôi, đỉnh cao của BĐVN là chiến thắng và tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những nền bóng đá mạnh nhất khu vực. Hãy bắt đầu bằng việc đặt mục tiêu vô địch SEA Games 25.

Vậy theo ông, BĐVN cần phải làm gì để khẳng định được vị thế ở đấu trường khu vực trong hoàn cảnh phải cạnh tranh mạnh mẽ với các đối thủ?

“CẦN CHIẾN LƯỢC DÀI HƠI”

- Trước hết, chúng ta hãy xác định cho mình một mục tiêu cụ thể và vừa sức. BĐVN cần nhận được sự đầu tư mạnh mẽ hơn nữa. Các cầu thủ cần được tạo điều kiện thi đấu cọ xát với những đối thủ mạnh để nâng cao kinh nghiệm trận mạc. Và muốn thực hiện được hoài bão lớn, tôi nghĩ, chúng ta cần có một chiến lược dài hơi. Không chỉ VFF mà các đội bóng cần xây dựng cho mình những ngôi nhà có nền móng vững chắc thông qua công tác đào tạo trẻ. Còn với những mục tiêu cụ thể như: SEA Games 25 hay AFF Suzuki Cup 2010 thì BĐVN cần có những bước đi thật khoa học nhằm phát huy được thế mạnh của mình. Tôi lại nhớ đến điều mà ông Calisto ấp ủ là xây dựng một lối chơi mang phong cách Việt Nam. Đó là lối chơi theo trường phái Latin, phối hợp nhỏ, chuyền ngắn phù hợp với vóc dáng, thể trạng và phẩm chất kỹ thuật của cầu thủ Việt Nam. Nếu xây dựng được lối chơi mang bản sắc Việt Nam, tôi tin rằng, đội bóng của HLV Calisto sẽ còn gặt hái được nhiều thành công trong tương lai.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!