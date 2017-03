HCV đầu tiên cho xe đạp TP.HCM

Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp, bộ tứ Mai Nguyễn Hưng - Lê Văn Duẩn - Trương Nguyễn Thanh Nhân - Trần Thanh Nhanh vô địch cự ly hấp dẫn nhất.

Mặc dù là ứng cử viên nặng ký nhưng TP.HCM cũng gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt của hai đại kình địch ADC Truyền hình Vĩnh Long (THVL) sở hữu tuyển thủ quốc gia Bùi Minh Thụy và Đồng Tháp có hai tuyển thủ Nguyễn Trường Tài, Nguyễn Tấn Hoài. Tuy nhiên, sau 40 km đầu, ưu thế đã được xác lập. Các tay đua TP.HCM vượt lên tạo khoảng cách hơn 1 phút so với hai đối thủ. Vì thế, cuộc so tài giữa ADC THVL và Đồng Tháp chỉ còn là cuộc tranh chấp xung quanh chiếc HCB.

10 km cuối, HLV Vĩnh Long Nguyễn Huy Hùng đứng ngồi không yên do Đồng Tháp mượn hơi TP.HCM hướng đến mục tiêu HCB. May cho ADC THVL ở 10 km cuối, Đồng Tháp đuối dần đành ngậm ngùi về sau ADC THVL đúng 17 giây nhận HCĐ. Trong khi đó với thành tích 1 giờ 43’37”, TP.HCM xuất sắc đoạt ngôi vô địch. Cự ly 50 km đồng đội tính giờ nữ, các tay đua Đồng Tháp (thành tích 1 giờ 09’ 33”) biến An Giang thành cựu vô địch. Bất ngờ đã xảy ra khi TP.HCM cán đích ở vị trí thứ ba giành HCĐ. Đây cũng là bộ huy chương đánh dấu sự hồi sinh của xe đạp nữ TP.HCM.

MINH QUANG