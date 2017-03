HCV đi bộ kịch tính của Thanh Phúc: Nước mắt hạnh phúc

Nội dung đi bộ nữ của bộ môn điền kinh SEA Games 28 này, nữ hoàng đi bộ Nguyễn Thị Thanh Phúc lại phải đối đầu với hai VĐV đến từ Myanmar, đó là Soe Than Than và Tun Kay Khaing Myo. Và những vòng đấu cuối cùng trước khi đến đích chỉ là cuộc đua song mã giữa Thanh Phúc và Khaing Myo của Myanmar lớn hơn Phúc hai tuổi (26 so với 24).

Hai năm về trước tại Myanmar ở đoạn gần đích cũng chỉ là cuộc đối đầu của Phúc với VĐV chủ nhà Lar New. Lần ấy các trọng tài đã quá thiên vị cho chủ nhà khi Lar New liên tục phạm quy khi bỏ đi chuyển qua chạy về đích nhưng trọng tài lơ để cho VĐV chủ nhà về đích nhận HCV. Phúc cũng về ngay sau đó rồi gục khóc vì bị cướp huy chương trắng trợn. Tuy nhiên, “trời cao có mắt” khi vài tháng sau, tiểu ban chống doping xác định cả hai mẫu nước tiểu của Lar New đều dương tính nên VĐV này bị tước HCV. Chiếc huy chương bị đánh cắp đấy đến tận chiều 5-6 Phúc mới được Bộ trưởng Hoàng Anh Tuấn nhận từ Ủy ban Olympic Đông Nam Á và trao lại cho Phúc…

Hạnh phúc vỡ òa của Thanh Phúc sau mức đến. Ảnh: TẤN PHƯỚC

Hôm qua (6-6) thì Phúc lại khóc và lần này là khóc mừng vì chiến thắng thuyết phục và được nhận huy chương tức thời chứ không phải chờ đợi gần hai năm mới được trả huy chương.

Xét về thành tích 1 giờ 45 phút 19 giây để hoàn thành đoạn đường dài 20 km ở bờ Đông đảo quốc Singapore (East coast) để bảo vệ thành công ngôi vô địch của Phúc thì bản thân cô gái 24 tuổi này cũng chưa vượt qua được chính mình. Thành tích tốt nhất của Phúc là ngôi á quân giải vô địch châu Á tổ chức tại Nhật năm 2012 với thời gian 1 giờ 33 phút 16 giây.

Đáng chú ý là ở lần đoạt HCV chiều qua, đối thủ của Phúc cũng không phải dạng vừa. Đó là Tun Kay Khaing Myo từng có thành tích tốt nhất là 1 giờ 40 phút 15 giây thiết lập năm 2013. Tuy nhiên, trẻ hơn hai tuổi là yếu tố mà Thanh Phúc đã đánh bại được Myo trên đường đua nghẹt thở chiều qua.

Khi đoạn đường còn lại chừng bảy, sáu, rồi năm vòng, Phúc liên tục núp bóng VĐV gạo cội của Myanamr rồi sau đó vượt lên đối thủ những đoạn cuối bất chấp Myo tăng tốc để rượt đuổi nhưng bất lực nhìn Phúc bảo vệ HCV.