Hẹn World Cup Qatar 2022 với ‘phiên bản mùa đông’

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một World Cup không tổ chức vào mùa hè mà lại chuyển sang mùa đông ở một đất nước nổi tiếng nắng nóng.



Trái với không khí truyền thống lễ hội mùa hè, World Cup 2022 Qatar được mô tả như một nỗi sợ hãi đối với người hâm mộ và giới bóng đá. Chính FIFA cũng xác nhận kỳ tranh tài của bóng đá thế giới bốn năm nữa là “phiên bản mùa đông” đầu tiên của giải.

Qatar có hơn 2 triệu dân, vào thời điểm mùa hè quốc gia vùng vịnh cận sa mạc thời tiết dao động từ 40 độ C đến 50 độ C. Trong khi đó mùa đông thời tiết trung bình là 20 độ C được xem là phù hợp hơn cho cầu thủ thi đấu.

Cùng với việc World Cup 2022 sẽ có 48 đội tham dự, rõ ràng bóng đá thời thương mại hóa không có gì là không thể và thậm chí là đi ngược với các quy luật trước đây.

Bóng lăn ở Qatar, một quốc gia không có tiếng tăm trên bản đồ bóng đá thế giới từng bị lên án rất nhiều. Nay bóng lại lăn vào mùa đông thay vì mùa hè sẽ đảo lộn tất cả lịch đấu của các giải vô địch quốc gia lớn và các CLB. Tiếp theo là 48 đội dự vòng chung kết tạo cơ hội cho các đội bóng nhỏ hơn qua tính “mặt trận” của FIFA. Tất nhiên càng nhiều đội thì số trận càng nở nồi kéo theo những lợi nhuận về kinh tế mà FIFA đang tận thu.