Hi hữu: Nữ VĐV ngã ngựa trên đường đua vì… ngựa

Xem video sự cố hi hữu của nữ VĐV đua ngựa.

Trong cuộc đua ngựa tại Southwell, nữ VĐV Bridget Andrews và con ngựa đua “Stick it to the Plan” của mình đã thi đấu rất ấn tượng cho đến khi… vượt qua chướng ngại vật cuối cùng.

Lúc này, Bridget Andrews dẫn đầu và băng băng về đích nhưng khi gần tới đích thì cô bị tuột một tay ra ngoài. Andrews sau đó cố gắng kiểm soát lại tình hình nhưng mọi thứ càng tồi tệ hơn, khi cách đích chỉ hơn 18m, Andrews tuột tay còn lại và ngã ngựa… vì con ngựa của mình. Kết quả là Andrews mất luôn chiến thắng vào tay VĐV Nemean Lion.



Sau khi ngã xuống đất, Andrews suýt chút nữa bị con ngựa đua của mình và con ngựa phía sau giẫm lên người. Đây là sự cố không nên có của một vận động viên đua ngựa.



Andrews vuột chiến thắng vì quá quyết liệt khi thi đấu?



Ngay sau sự việc, Andrews đã chính thức lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì sự cố tai hại này trên mạng xã hội Twitter, “Tôi xin lỗi mọi người vì sự cố khiến tôi không thể hoàn thành cuộc đua hôm nay. Không có lí do gì để bào chữa nhưng tôi chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra một lần nữa”.

Rất nhiều người đã đặt cược vào chiến thắng của Andrews và họ tỏ ra giận dữ vì mất tiền cược mặc dù Andrews đã lên tiếng xin lỗi. Một người viết, “Tại sao cô ấy lại xử lý nghiệp dư như vậy? Chỉ cần một cái liếc xem đối thủ ở đâu là đủ. Cô ấy đã ở rất gần chiến thắng, đâu cần phải "quất" ngựa mạnh như vậy?”

Một người khác lại viết, “Xin lỗi, nhưng sự cố này thật đáng xấu hổ. Cô ta cần phải bị cấm thi đấu”.