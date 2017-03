Hi vọng đặt vào cử tạ và taekwondo

Ngoài chuyến lên đường này, một số môn thi đấu muộn như taekwondo, wushu... sẽ sang Bắc Kinh ngày 15-8.

Sau khi bất ngờ có được HCB của nữ võ sĩ taekwondo Trần Hiếu Ngân tại Olympic Sydney 2000, tại Olympic Bắc Kinh 2008 thể thao VN đã có những phương án đầu tư lớn để nhắm đến mục tiêu đoạt huy chương. Điển hình là VĐV cử tạ Hoàng Anh Tuấn đã được đưa đi tập huấn ở Bulgaria với khoản chi phí 60.000 USD. Các VĐV taekwondo cũng được đưa sang Hàn Quốc tập luyện, thi đấu nhiều giải thế giới với mức đầu tư gần 200.000 USD...

Trao đổi với Tuổi Trẻ sau khi đã vào làng VĐV ở Olympic Bắc Kinh 2008, lực sĩ hạng 56kg Hoàng Anh Tuấn - niềm hi vọng số 1 của VN tại Olympic - cho biết: “Tôi đang cố gắng giữ mình để vừa không bị chấn thương vừa duy trì phong độ tốt cho đến lúc lên sàn đấu. Thành tích của tôi hiện dao động từ 292-297kg. Tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để có thể đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ”. Đánh giá về khả năng đoạt huy chương của Tuấn, ông Đỗ Đình Kháng, trưởng bộ môn cử tạ, nói: “Nếu thật sự phát huy được hết khả năng của mình, Tuấn có thể giành HCĐ”.

Tại Olympic Bắc Kinh 2008, thay vì chỉ trao HCĐ cho VĐV hạng ba, để khích lệ tinh thần thi đấu của các VĐV, ban tổ chức Olympic sẽ trao HCĐ cho cả VĐV đứng thứ tư. Do vậy, ngoài Hoàng Anh Tuấn, nữ VĐV cử tạ Nguyễn Thị Thiết cũng được hi vọng sẽ tạo nên bất ngờ nếu gặp may mắn từ việc bốc thăm. HLV Phạm Danh Tốn cho biết: “Thiết hiện đang đứng khoảng hạng 5 ở hạng cân 63kg. Vì vậy, nếu thi đấu xuất thần hoặc may mắn ở việc bốc thăm, Thiết có thể đạt hạng 4 và giành HCĐ”.

Trước giờ lên đường, tay vợt cầu lông Nguyễn Tiến Minh nói: “Thật may mắn khi kết quả bốc thăm giúp tôi rơi vào một bảng tương đối dễ thở. Với thứ hạng 21 thế giới ở thời điểm này, tôi hi vọng có thể lọt vào tứ kết”. Ngoài hi vọng ở môn cử tạ, các võ sĩ taekwondo gồm Văn Hùng, Hoài Thu, Ngọc Trúc đều được kỳ vọng là có thể mang huy chương về cho đoàn thể thao VN.