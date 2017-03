Hiddink giải bài toán Pogrebnyak

HLV Hiddink hứa hẹn sẽ chơi một thứ bóng đá tấn công hiện đại “made in Holland” nhưng rõ ràng ông đang gặp khó khăn do mất Pogrebnyak và tiền đạo Arshavin bị treo giò hai trận đầu. HLV Advocaat đồng hương đã đem Cúp UEFA về cho Zenit St. Petersburg cũng trấn an Hiddink và dẫn chứng Nga vắng Pogrebnyak sẽ không ảnh hưởng gì, bởi trận chung kết Cúp UEFA dù anh treo giò thì đội vẫn thắng đậm Rangers (Scotland) 4-0.

Thay chỗ Pogrebnyak trong đội hình Nga sẽ là Pavlyuchenko, người ghi hai bàn hạ Anh ở vòng loại và mới ghi hai bàn nữa trong hai trận tập huấn thắng Serbia, Lithuania. Ngoài ra, Nga còn tiền vệ O. Ivanov, 21 tuổi của đội Samara (“hiện tượng” mới từ một CLB vô danh đột nhiên nhảy lên vị trí đầu bảng giải Nga mùa này) mà Hiddink đề nghị UEFA cho gọi bổ sung. Nhưng thay vị trí Arsharin có thể là Saenko.