Higgins tái xuất ấn tượng sau nghi án bán độ

Chiến thắng 9-6 trước Stephen Lee là lần đầu tiên Higgins trở lại với snooker sau nửa năm nghỉ thi đấu phục vụ công tác điều tra nghi án bán độ và thực hiện kỷ luật cấm thi đấu của Hiệp hội Billiards & Snooker chuyên nghiệp thế giới (WPBSA).

Higgins thể hiện phong độ tốt khi trở lại sau 6 tháng vắng mặt.

Nửa năm xa rời các giải đấu đỉnh cao khiến Higgins khởi đầu có phần chật vật trong hai ván. Sau khi để Lee gỡ hòa 4-4, hai bên đã giằng co rất lâu. Nhưng cuối cùng, Higgins vẫn thể hiện được đẳng cấp của cơ thủ từng 3 lần vô địch thế giới khi giải quyết gọn gàng đối thủ để giành quyền vào vòng hai. Tại đây, anh sẽ chạm trán cơ thủ đồng hương Scotland, Graeme Dott.

"Thật tuyệt khi trở lại thi đấu ở một sự kiện lớn như thế này. Người hâm mộ cũng như các đồng nghiệp đều thân thiện và giúp tôi thấy hoàn toàn thoải mái khi thực hiện những cú đánh ưa thích", Higgins phát biểu. "Bất kỳ ai ở hoàn của tôi đều có cảm giác thật tồi tệ vì nỗi lo sợ sẽ đánh mất tình cảm của mọi người. Tôi sẽ cố gắng hết sức để chơi tốt tại giải này".

Hôm 2/5 tờ News of the World (Anh) đã đăng tải đoạn video quay cảnh Higgins cùng người quản lý Pat Mooney xuất hiện trong một phòng khách sạn ở Kiev (Ukraine), để thương lượng với một tay môi giới bán độ do phóng viên điều tra của News of the World đóng giả về việc làm độ một số trận đấu.

Trong đoạn video, cơ thủ từng vô địch thế giới các năm 1998, 2007 và 2009 nhận lời sẽ thua 4 trận để giúp những tay cá cược ở Đông Âu thắng độ. Hai bên cũng mặc cả về khoản tiền công của Higgins rồi cuối cùng ấn định ở mức 300.000 euro (261.000 bảng), tương đương 75.000 euro cho mỗi trận thua.

Sự việc này khi đó đã tạo nên một cú sốc lớn cho dư luận Vương quốc Anh. Higgins liên tục bác bỏ những cáo buộc anh chủ động gặp tay môi giới bán độ và phân bua rằng anh cùng vị quản lý chỉ đến Kiev vì lo ngại đến tính mạng nếu vụ này có bàn tay của mafia Nga. Còn tờ News of the World thì một mực khẳng định điều ngược lại và tố vị quản lý của Higgins đã trình bày cả cách thức làm độ.

Tuy nhiên, theo kết luận của Ủy ban điều tra của (WPBSA), Higgins không đóng vai trò chủ động trong việc đàm phán với phóng viên tờ News of the World giả dạng tay môi giới để dàn xếp kết quả một số trận đấu của anh. Tội danh bán độ vì thế được loại bỏ và Higgins không bị tước chức vô địch snooker thế giới năm 2009.

Higgins là tên tuổi lớn nhất của làng snooker thế giới hiện tại vướng vào rắc rối tiêu cực.

Cơ thủ 35 tuổi này chỉ bị quy kết làm mất uy tín của môn snooker cũng như WPBSA, đúng như những gì anh thừa nhận trong phiên điều trần. Mức kỷ luật cho Higgins vì thế chỉ là 6 tháng cấm thi đấu và khoản tiền phạt 75.000 bảng. Án phạt treo cơ trên tính từ tháng 5/2010 khi WPBSA quyết định loại cơ thủ Scotland khỏi mọi giải đấu cho đến khi nghi án bán độ của anh được làm sáng tỏ. Higgins nhờ đó, kịp trở lại để tranh tài tại giải vô địch snooker Vương quốc Anh.

Theo Minh Kha (VNE)